Empanada de valencianisme

U sempre ha fugit del repartiment de carnets de bons i mals valencians, de valencianistes i antivalencianistes, de patriotes i renegats. Primer, per la seua injustícia intrínseca: per molt que es vullguen caracterisar prototips de 'valenciania', segurament hi hauran tantes maneres diferents de viure i sentir lo valencià com habitants té esta santa terra. I segon, per l'evident controvèrsia que sorgix quan, una volta acceptat que 'ser valencianiste' és intrínsecament positiu, nos posem a definir qué cordons vol dir realment això de 'ser valencianiste'.

No sols artículs, sino ensajos de quatrecentes pàgines s'han redactat sobre el particular, per a acabar constatant que només nos posem d'acort en una cosa: és tan bo ser valencianiste, i està tan ben vist ser-ho, de cara a la societat i (ai) els votants, que tots, des dels que proclamen que Valéncia és Catalunya fins als que volen abolir l'autonomia valenciana, tots, sense excepció, s'autonomenen 'valencianistes'. I lo que és pijor: estan convençudíssims de que ho són.

Perque clar, algú que reivindica l'us social de l'idioma valencià, ¿és valencianiste? Algú que reivindica l'entitat i el nom diferenciats de l'idioma valencià, ¿és valencianiste? A priori, sí: ho són. Pero completarem la pregunta: ¿el primer continua sent valencianiste si a continuació afirma que el valencià és català? ¿El segon continua sent-ho si no fa res per a promocionar socialment la llengua que diu defendre, o per a protegir de manera eficaç el seu nom i entitat a través del canvi del 'statu quo' vigent?

Seguim en les preguntes. A ningú se li oculta que l'eficiència i l'eficàcia del funcionament de les diferents administracions que fixa la Constitució és millorable. Acceptada l'evidència, ¿quí és més valencianiste? ¿Qui posa com a prioritat la defensa d'una autonomia política, la de l'actual Comunitat Valenciana, en pràcticament els mateixos llímits de l'històric Regne de Valéncia foral, o qui defén una divisió provincial que escomençà no fa encara 200 anys en la curiosa novetat de que un morellà i un sogorbí foren també 'castellonencs', o un alcoyà i un ilicità, 'alacantins'?

Donant per assegurada (que és molt dir) una excelent compenetració entre l'administració autonòmica i la provincial, ¿qué és més pràctic, qué prova més per a la salut de la personalitat valenciana, qué nos dona més cohesió cap a l'interior i força cap a l'exterior? ¿La defensa d'un àmbit 'regnícola' de decisió i referents compartits milenaris, o la d'unes recents entitats provincials que, no fa tant de temps, donaven ales tant als que creaven banderes 'provincials' per a reduir l'àmbit històric de la Senyera, com també als que, aprofitant-se d'eixa mateixa divisió, fomentaven un odi irracional cap a la ciutat de Valéncia, en l'objectiu final de que morellans o alcoyans se sentiren només de la seua ciutat i 'catalans'? Vostés mateixos.