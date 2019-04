Se puede comunicar sin hablar y escribir sin palabras. Somos capaces de entendernos. Los símbolos hacen que una multitud de todas las nacionalidades no se pierda en cuanto pisa un aeropuerto. Observar ese fenómeno entre vuelo y vuelo dio la inspiración hace trece años al prominente creador chino Xu Bing para inventar 'Book from the ground' -'El libro de la tierra'-. La primera novela gráfica redactada únicamente con emoticonos, más de 8.000. Según explica, «todo el mundo» lo podrá leer «ya que no necesita traducción». El artista estuvo la semana pasada en Valencia para presentar la obra, editada por el Consorci de Museus. Tanto su contenido como su interesante exposición titulada 'Art for the people' -'Arte para la gente'-, que puede visitarse hasta el 5 de mayo en el Centre del Carme, muestran su obsesión por la inteligibilidad global, su búsqueda de un tipo de esperanto con el que comprendamos y compartamos de una manera transversal más allá de los idiomas. Precisamente la idea de los primeros emojis, que surge en los ochenta, se atribuye a un informático de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos llamado Scott Fahlman como solución a los malentendidos en el intercambio de mensajes electrónicos entre profesores y estudiantes. Hoy en día utilizamos unos 230 en nuestros dispositivos móviles. El consorcio Unicode, integrado por gigantes como Apple y Microsoft, se encarga de actualizarlos y validarlos. Estos simpáticos iconos tienen innumerables aplicaciones. También en el campo de la política. La rosa o la fresa, la gota de agua, la naranja, el brócoli y la berenjena se han convertido curiosamente en mediáticas frutas y verduras del mercado para medir, en función de los kilos que compran los clientes, una estimación de la dieta que gustaría a los españoles para los próximos cuatro años. En el caso de Les Corts Valencianes, los ideólogos de 'Electomanía' ilustraron la singularidad en cantidad de arroz en una paella. Esta ingeniosa fórmula se está perfeccionando cuando se acercan unos comicios. Afloró hace unos años para burlar la tan estricta como anacrónica Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de 1985 que prohíbe "»a publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación» en «los cinco días anteriores al de la votación».

A estas alturas del siglo XXI es una anomalía impedir la divulgación de esos cálculos dentro de nuestras fronteras en la cuenta atrás de un sufragio, mediciones que pueden trascender sin cortapisas en otros países. En este 28-A, los barómetros alternativos en redes sociales han proliferado marcando la última hora de la tendencia hortofrutícola. Pero los vigilantes de la norma, la Junta Electoral tan omnipresente en esta campaña, han preferido hacer la vista gorda a la trampa. Quizá porque la censura ni tuvo ni tendrá capacidad de capar la creatividad. Y mucho menos de restringir expresiones tan cotidianas como universales con las que autores como Xu Bing enseñan que cualquiera puede leer entre líneas.