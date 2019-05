Lo imprevisto fertiliza la sorpresa que desemboca en la emoción, en ese carrusel que produce palpitaciones, sudorcillo, cierta taquicardia y ganas de fumar o de beber o de ambas actividades al mismo tiempo pues algunos consideran que se complementan, sobre todo cuando emprendemos el camino de la farra.

Esa emoción nos mantenía tensos frente al televisor cuando se votaba la milonga de Eurovisión. ¿Nos ofrecerá Inglaterra sus doce puntos? Nunca, la pérfida Albión optaba por el ninguneo frente a Portugal, esos hermanos ibéricos que se acuerdan de nosotros obsequiándonos con robustas puntuaciones. Naturalmente, luego creces y descubres que las melodías eurovisivas representán la basurilla musical de nuestros días. Como decía un amigo mío: «¿Quieres hacerme daño de verdad? Pues ponme un tema de Eurovisión». Algunos, cierto es, incluso cuando alcanzan la edad adulta permanecen atrapados en esa escombrera melódica, pero en fin, allá ellos y máximo respeto. En cualquier caso lo que nos falló la noche electoral fue el efecto de la emoción. No hubo, por desgracia, movimientos asombrosos que revelasen los errores de las encuestas y los sondeos. Esta vez se aproximaron con bastante tino; no sólo eso, desde el primer minuto de recuento el marcador apenas efectuó esos bandazos espléndidos que tanto nos animan porque reconfortan nuestras almas de hinchada gritona. Se esperaba, aunque algunos disimulen ahora, una reñida pelea entre los dos grandes bloques que corresponden a las inevitables dos Españas. En ciertas moradas los colegas se citaron bajo el amparo de las cervezas, las aceitunas, los bocatas, las pizzas y otras viandas como de final futbolera. Pero discurrió la noche sin sobresaltos. Las predicciones se cumplieron y marchamos al lecho con sensación de pérdida de tiempo. Sin emoción no es lo mismo.