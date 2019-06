Pedro Sánchez no se cansa de «apelar a la responsabilidad de todas las administraciones ante la emergencia climática». Qué cuajo. ¿Sabrá Greta Thunberg que nuestro señorito fue en el Ave a Granada y volvió a Madrid en el Falcon? Había que inaugurarlo, pero tampoco va a abusar del transporte público. Claro, el avioncito tuvo que ir a Granada como los indios tras los trenes en las películas. Vale que tenía que llegar a tiempo el presidente en funciones para reunirse con Pablo Iglesias y pedirle el voto para la investidura. Pero esto va más lento que el caballo del malo o el Ave a Granada. Iglesias no descarta votar en contra si no le dan sus ministerios. Y Pedro Sánchez, que según Irene Montero prefiere el apoyo de la derecha, va en julio a la investidura. O a la no investidura, como el no cumpleaños de Lewis Carroll. Con apoyos o sin ellos. Veremos a ver si 'to pa na', que dice Rafa Hernando cuando se hace pasar por un señor de Almería.