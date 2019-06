Emergencia Tienda de campaña Alarman con el llamado cambio climático; pero los escolares en barracones o las listas de espera hospitalarias parece que ya no F. P. PUCHE Domingo, 23 junio 2019, 10:50

Los de mi quinta entendíamos que emergencia era cuando la presa de Tous se rompía y en la plaza mayor de Beneixida se metían cuatro metros y medio de agua. Emergencia, pensábamos, era un término reservado para una terrible epidemia de cólera; o para desgracias que es mejor no recordar. Pero no, las palabras se nos desgastan, se hacen mutantes y deformes, y el término emergencia nos lo acaban de implantar en una consellería tan inocente como la de Agricultura, locomotora que arrastra ahora tres vagones: el necesario Desarrollo Rural, la misteriosa Transición Ecológica y la alarmante Emergencia Climática.

Desde hace unos veinte años ustedes ya saben de qué va la cosa: unos dicen que el clima no cambia, otros que ha cambiado setenta veces desde el Big-bang y los acérrimos de la nueva religión laica, que cambia, y que lo hace de un modo alarmante y peligroso, cosa que ocurre por nuestra grandísima culpa, por llevar un tren de vida despilfarrador de los bienes del planeta.

No seré yo quien resuelva el conflicto. Máxime cuando hasta la ONU se ha puesto del lado de los científicos inquietos que inquietan. Si hay mucha contaminación, que hagan el favor de pararla. Y si en el mundo, desde 1950, se han fabricado 8.000 millones de toneladas de plástico, si el consumo mundial para 2020 está cifrado en 500 millones de toneladas, que tomen medidas. Pero que digan también, porque parece justo, que España, que recicla el 37 % de los plásticos que produce, es el segundo país de Europa en esfuerzo recuperador, un dato que normalmente no se jalea.

Con todo, lo que me seduce es lo de la emergencia. Lo de la urgentísima necesidad que el presidente Puig acaba de implantar, como indicio salvacionista: el mundo se está acabando pero en la Comunitat Valenciana -del Cènia al Segura- vamos a escaparnos autónomamente. Aunque en Cataluña, valga el ejemplo, este asunto se la suda y quieren ser independientes aunque solo vayan a disfrutarlo seis u ocho meses apocalípticos.

El caso es que me da miedo que me quieran meter miedo. Que me asusta que me quieran asustar. Y que señalo, si hay emergencia climática, que no haya además emergencia escolar, sanitaria, demográfica, patrimonial y administrativa. Los niños de los barracones, ¿no son también una emergencia? ¿Los pacientes en listas de espera ya no mueven a alarma? Las ermitas que se caen, los jóvenes alcohólicos, las licencias paralizadas, los monumentos en ruina ¿serán declarados de emergencia?

Dicen que se acaba el mundo pero ahí los tenemos, discutiendo sin prisa alguna sobre sus cargos. No veo que siendo la cosa de tanta urgencia, tengan muchas ganas de ponerse a trabajar. Y el caso es que, como no cambien el clima... laboral, no arreglan lo de la financiación ni en cuatro años ni en cuarenta.

Los valencianos tenemos muchas emergencias; la primera es la política. Pero yo diría que nos las tapan y se dedican a asustarnos sólo con una.