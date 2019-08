ELVIS VIVE

No, no es que haya decidido sumarme a quienes creen que la Tierra es plana, que el hombre nunca llegó a la Luna o que Elvis sigue vivo, apareciéndose a turistas de Memphis y Las Vegas. Conforme avanza la civilización (o eso parece al menos), cada vez proliferan más los que se niegan a creer en la realidad y parecen más cómodos instalados en sus miopías de absurdas teorías conspiranoicas, pero este 16 de agosto se cumplirán 42 años de la muerte del 'rey del rock' y ya han vuelvo a aparecer personas que aseguran haberle visto a la vuelta de cualquier esquina.

A falta de que las televisiones nos pongan las películas de Elvis Presley (todas, salvo las dos primeras, muy malas), Movistar Estrenos ha presentado 'El Rey', en el que el verdadero protagonista es el famoso Rolls Roy Silver Cloud de The King, que ahora, con pasajeros como Ethan Hawke, Alec Baldwin, Emmylou Harris, Lana del Rey, Ashton Kutcher, Mike Myers o el jugador de fútbol americano Tony Brown, recorre la América profunda recordando la vida del cantante. No es la primera vez que Movistar busca este aniversario para recordar a Elvis. Ya lo hizo el año pasado con otro documental, 'Elvis Presley. Buscador incansable', pero si aquel era bastante hagiográfico con el 'rey del rock', el de este año es bastante crítico. Lo cierto es que el cantante pasó de sus rock and roll's censurados en la televisión americana a acabar sus días drogado e hinchado cantando para multimillonarias sesentonas en Las Vegas. Quién le ha visto y quién le vio.

El documental, que firma el premiado documentalista Eugene Jarecki, muestra cómo un chico del campo perdía su autenticidad al mismo tiempo que Estados Unidos se convertía en un imperio. El filme plantea que fue el cumplimiento del servicio militar en Alemania (la única salida al extranjero que hizo) lo que cambió al mito. Dejó de ser 'Elvis, la Pelvis' para convertirse en un cantante de baladas a la medida de las producciones de la Paramount en Hollywood. Veremos si en estos dos días en La 2, con documentales a todas horas, se acuerdan también del 'rey del rock'. De las demás cadenas solo cabe esperar testimonios de personas que le han vuelto a ver, vestido de blanco y lleno de pulseras y cadenas de oro. ¡Qué cansino!