ELOGIO DE VUJADIN BOSKOV

Lo mejor de las frases de fútbol es que más allá de su inanidad intelectual, y de su contrastada molicie, uno las pronuncia con la seguridad de verse protegido y exento de dar más explicaciones. Ojalá en el mundo de la política, la literatura, la sociología, o las relaciones domésticas pudiéramos disponer de un arsenal de frases similares ante las dudas sobre el sentido del voto, los afectos o las dudas sobre la escritura. Ante una moción de censura deberíamos poder actuar de la misma manera. Sobre lo sucedido en Getafe, los límites del reglamento y la manera de desempeñarse el banquillo de Bordalás lo mejor que se puede decir es que debe ser tremendamente duro ser de Getafe, vivir en Getafe, dormir en Getafe, y de hecho ante el resultado uno podría decir con solemnidad que muy bien, pero que acabado el partido ellos se quedan allí, y nosotros nos volvemos a casa. Al rato de acabar el partido, mientras maceraba respuestas inteligentes, volví a la doctrina sabia y solemnemente sentencié al final de la noche aquello de «Liga es Liga. Copa es Copa», que es algo que pronunciado en el sillón ante la televisión, inquieta a los familiares porque se detienen en la simplicidad de la frase, cuando bien analizada es de una complejidad manifiesta. En lugar de chapotear en el charco infecto del punto de inflexión o de las prioridades de la competición, propio de la gramática del fútbol aburrido de la modernidad, me hubiera emocionado que Marcelino se decantara por un homenaje a los clásicos, a esta etapa de los entrenadores de mi niñez, Marcel Domingo, Miljan Miljanic, Max Merkel o Vujadin Boskov, y hubiera remozado para la ocasión un eficaz, contundente y sabio «Liga es Liga. Copa es Copa». No creo que se sepa distinguir demasiado bien qué es la Liga y qué es la Copa, o al menos qué significan las competiciones para los aficionados al Valencia C.F. Me da la sensación de que la planificación estratégica de la propiedad y sus proyecciones en el banquillo se alejan de cualquier concesión sentimental que vaya más allá del aseguramiento de una digna posición en la Liga. La Copa es el expediente incómodo. La asignatura optativa que se descarta, cuando lo cierto es que pocas cosas hay que motiven tanto a la afición del Valencia como el nerviosismo del reparto de entradas para una final y los contratiempos del viaje futuro para celebrar lo que sea. Despreciar una competición solo está al alcance de estúpidos y nuevos ricos, como nos pasó en 2008, con aquel feliz desplazamiento que además no celebramos. Y hablando de fútbol, yo no sé qué clase de planificación deportiva es la que consagra que Uros Racic no estuviera el martes en Getafe, y tuviéramos que inventar un imposible rol de medio centro para Wass. Debe ser ignorancia futbolística o recuerdo de aquel fútbol de Vujadin Boskov.