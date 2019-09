Elogio de don Andrés Sardá Un pica en Flandes Ha muerto un genio español, pero como lo suyo fue la lencería a los políticos les da reparo exhalar su «irreparable pérdida» ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 23 septiembre 2019, 07:39

Cuando mis hijas alcanzan la pubertad, en lugar de regalarles un radiocasete como hizo mi padre con mis hermanas, les explico por qué la facultad de decidir llevar o no sostén convirtió a sus abuelas en mujeres emancipadas. Que si cogen una Historia del arte no encontrarán diosas griegas luciendo prendas íntimas, lo mismo que no las usaban la Venus de Botticelli que se tapa la concha con su propia melena o la Maja de Goya que se debate entre el todo y la nada. Tampoco el David de Miguel Ángel lleva calzoncillos, por cierto. ¿Quiere esto decir que no hemos utilizado paños menores hasta el siglo XX? Pues, no y sí. No, dado que las vergüenzas siempre se han cubierto con empapadores y trapos; las romanas, sin ir más lejos, se ceñían el pecho con una banda de lana que se lo comprimía. Pero sí, ya que hasta nuestro tiempo la ropa interior tuvo una función higiénica, moral u ortopédica, aunque no estética. Fue pelaje, mas no atavío.

El sujetador no se patentó hasta 1914, cuando una chica neoyorkina confeccionó el primero para un baile al que acudía con un vestido demasiado escotado por la espalda. Después de la Gran Guerra se empezó a generalizar al encarecerse el acero de corsés y miriñaques, sin embargo, habría que esperar hasta los treinta para que aparecieran las tallas y hasta los sesenta para que las feministas decidieran quemar el primero en público. O sea, que el sostén es un invento muy reciente y que sin él las mujeres padecían oprimidas, ahogadas, casi inmovilizadas por la curva lumbar del corsé Eduardiano y la puta cintura de avispa. Por eso les digo a mis hijas que hay que dar gracias a Dios por el sostén. También por los 'braslips' y los 'bóxers', claro. No viviríamos ni cómodos ni limpios sin la moderna ropa interior.

Esta semana ha muerto un genio español, Andrés Sardá, pero como lo suyo fue la lencería a los políticos les da reparo exhalar sus tuits de «irreparable pérdida» y tampoco se han dado codazos para contar ante la cámara cuantos recuerdos imborrables tienen asociados a sus creaciones. Cuando el Concilio Vaticano II eximió a las mujeres de la obligación de asistir a misa con mantilla, Sardá, propietario de una empresa familiar dedicada a las mantillas desde el XIX, decidió aplicar el encaje, blonda y chantilly sobrante a las enaguas y bragas de la fachosa España franquista. También fue el primero en utilizar licra. El universo de la moda lo considera un artista inolvidable.

¿Cómo no voy a contar a mis hijas que el sostén, que si quieren hoy pueden llevar a la vista, está hecho de la tela con que a sus abuelas les obligaban a cubrirse la cabeza para pedir perdón por sus pecados? La lencería nos ha hecho más iguales que el comunismo y más libres que el capitalismo. La lencería es la poesía del sexo y el sexo de la poesía a la vez. La lencería es otro salto en la evolución del Homo sapiens.