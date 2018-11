Si Majo me hubiera instalado un micrófono en mi coche, ahora estaría disfrutando. Era, habitualmente en los regresos a casa, en un ejercicio a medio camino entre la prudencia y la cobardía, cuando me decía a mí mismo y rodeado de una aparente solemnidad: «Rallo, hasta aquí. Ya no más tonterías, ni bromas, ni qué bien nos llevamos. Trabajas y a casa, que esta mujer se pasa». Majo era, en su periódico, una máquina de la exigencia. Pero aquellas reflexiones en voz alta se diluían al cabo de uno o dos días. Como mucho, tres. Mi barrera era un reto demasiado sencillo para una especialista en pulsar estados de ánimo. De saber qué necesitaba alguien y dárselo. Era el instinto, sin duda, su mejor arma. A mí me resultaba imposible mantener el enfado, la verdad. Su arrebatador carácter y sus bromas ahogaron finalmente mis mensajes en el Opel. Mientras, en paralelo, empecé a quererla. Y ella dejó de llamarme Alberto, para elegir Rallo. Nos conocimos siempre fumadores. En aquella época, entre las tres y media y las cuatro de la tarde, solía recibir una llamada. «¿Me puedes comprar un 'Marlborito' que no me cambian en el bar?». Seguramente sería una excusa. Pero Majo era muy artista en esas lides. Nos despedimos de la nicotina de la misma forma violenta que me he visto obligado a despedirme de ella. Sin apeaderos en el camino. Y eso todavía lo hace más duro. Resulta curioso que con la persona con la que he hablado durante años a las horas más intempestivas -igual a las siete de la mañana que a los dos de la madrugada- no tuviese la oportunidad de decirle adiós. La crueldad tiene estas cosas. Ni de contarle, quizá, la mejor noticia de mi vida. Esas que no se publican. Me hubiera dado un beso fuerte, de esos que cada año repartía antes de sus vacaciones, y me hubiera soltado un: «Ya era hora. Te lo mereces».