Elegir peluquero

Un amigo me contaba hace poco que había cambiado de peluquero. Lo lógico sería pensar que lo había hecho porque estaba disgustado con la forma en que le cortaba el pelo o con la temperatura de agua que usaba para lavárselo. O porque ahora quería darse un toque más clásico o más moderno. Vete a saber tú. El caso es que no, que el motivo que le había llevado a tomar semejante decisión había sido que había encontrado otro profesional que le hablaba de asuntos mucho más interesantes mientras realizaba su labor entre pelos.

Resulta que, de modo casual, había sido infiel a su peluquero de los últimos años -para un corte 'de aquí te pillo, aquí te mato'- y el nuevo peluquero le había contado una historia vinculada a un rodaje de cine que le había fascinado. Y desde entonces solo se deja pasar la tijera por él. Si le termina el flequillo mejor o peor, o si le disimula la coronilla y le rapa bien los lados es lo de menos. Lo que él valora es que en los futuros ratos que vaya a estar allí acicalándose mantenga unas conversaciones lo suficientemente profundas y entretenidas.

Yo me reconozco en el lado contrario. De los que aprecio más el silencio. En la peluquería, en un taxi o incluso en el ascensor. Y no es que sea un misántropo -no siempre, por lo menos-, sino que me cuesta entablar este tipo de charlas eventuales, de esas que parecen intrascendentes, pero en las que debes dar más explicaciones de las que desearías, sobre tu trabajo, sobre tu vida sentimental o sobre lo que ha hecho o dejado de hacer un político. Son esas que se establecen en un periodo de tiempo breve, con personas a la que apenas conoces y que no tienen ningún contexto sobre ti como para poder analizar tus opiniones. A veces también es por pereza, no lo voy a negar. O por no escuchar batallitas que ni has pedido ni te preocupan... También es por precaución. No me gustaría iniciar ningún coloquio que pueda encenderse y como resultado vaya a tener que lucir un trasquilón durante las siguientes semanas.

Seguramente este tipo de aversión esté diagnosticada y yo no lo sepa. No hace demasiado descubrí, por ejemplo, que el temor a hablar durante una cena o comida de compromiso se denomina deipnofobia. A los que la padecen les da miedo resultar aburridos o no ser suficientemente interesantes para quien los acompañe en la mesa. Consideran que es una responsabilidad grande el hecho de mantener una conversación mientras sirven los platos, no resultar agradable y que eso frustre las expectativas de otros comensales. La fobia es tal que quienes la sufren prefieren rechazar este tipo de eventos, entre los que se incluyen cenas de trabajo o de Navidad. Que como excusa tampoco está mal. No valoramos lo suficiente la capacidad y virtud de estar callado.