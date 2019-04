ELEGÍA DEL CLARIANO

Una vez pasada la resaca de la alegría y de los sentimientos desbordados, digo yo que corresponde volver al fútbol, al sufrimiento de los partidos fuera de casa y las quimeras de la consecución de la entrada para la final de Sevilla. Aunque a mí, esta semana en que Mestalla tanto ha supuesto en la celebración y recreación de tantos instantes de felicidad, como el de la traca del gol de Forment del 28 de marzo de 1971, y la evocación del gol de Antón en la Nova Creu Alta, solo tengo el pensamiento en el Ontinyent C.F., en El Clariano, y la desaparición de la entidad. Desde la ignorancia de las tripas mercantiles del asunto, la decisión viene a coincidir con una nueva iniciativa de creación de otra competición europea, o la misma, para aumentar aún más el botín del reparto de los derechos televisivos y que el fútbol del futuro sea el del espectador. Algo estaremos haciendo mal cuando el saldo de las decisiones que se toman acaba siendo el incremento de la desigualdad y la desaparición de la pluralidad. Mi alergia a esas nuevas competiciones poco tiene que ver con el hecho de que el Valencia C.F. esté o no esté entre los elegidos. Me interesa bien poco un fútbol estrecho que al final solo asume dos roles: el del fútbol infantil y las escuelas deportivas como cantera que nutre de combustible a los poderosos, y el del fútbol franquiciado y ludópata que desprecia lo modesto. Pienso en todos esos campos que plagan nuestra geografía, el San Gregorio, El Morer, El Collao, el de equipos de pueblos y ciudades como Torrent, Gandia, Alcoi, que sobreviven abandonados en la Regional Preferente, en Tercera, incluso en la Segunda B, y cuya desaparición nos hace más pobres, como si el orgullo de lucir una camiseta o celebrar un gol entendiera de categorías. Fui uno de los que se tragó la Promoción de Ascenso de la temporada 2009/2010, y la injusta eliminación del Ontinyent a manos del Alcorcón y de la actuación arbitral de Fernando López Acera. Probablemente la historia del Ontinyent hubiera cambiado. Pero esa no es la cuestión. No hay que analizar los problemas en función de cómo nos fue en el reparto de la suerte, ni por el hecho de que uno, seguidor del Valencia C.F. no se vea ahora en el drama de la desaparición. La amenaza de ese nuevo fútbol de la gran liga europea, que puede sea irremediable, debería contar con un muro de contención, incluso federativo, edificado de historia, patrimonio y sentimiento. Porque llegará un punto en que sin esa cadena de semillas que surge de los niños y pasa por El Clariano, la gallina de los huevos de oro no tenga sentido. Desaparece el Ontinyent y el espectador ríe la gracia miserable de un Piqué que se vanagloria de tener más patrimonio que el presupuesto del Espanyol en todo un ejercicio. Vaya modelo, y vaya resistencia.