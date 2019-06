Elefantes de Botsuana

La caza de elefantes en Botsuana tiene un contenido de especial relevancia para los españoles, por las repercusiones históricas desatadas tras un incidente regio que queda en el recuerdo. Ahora, tras cinco años de estar prohibida la caza de dichos paquidermos, el Gobierno de este país africano ha decidido autorizarla de manera controlada, porque la población ha aumentado mucho y está provocando problemas a las personas, lo que ha levantado una ola de protestas en todo el mundo al considerar que matar elefantes va contra la ética humana. Los gobernantes de Botsuana argumentan que no es por capricho, sino porque ha aumentado mucho el número de elefantes en el país y se suceden los incidentes. Los animales entran en poblados y destrozan plantaciones, con lo que queda amenazada la alimentación de las pequeñas comunidades y hasta se han registrado accidentes graves. Argumentos que no valen para quienes se oponen a distancia. A las razones puramente animalistas se suman las de quienes defienden intereses turísticos, puesto que acercarse a observar las manadas de elefantes se ha convertido en un atractivo de primer orden del que sacan tajada guías, transportistas, hoteles, agencias de viaje, etc. Y es bien llamativa la controversia internacional que se ha generado, puesto que en el otro lado de la balanza está lo mucho que pagan los cazadores por abatir animales que previamente se han señalado como sobrantes, lo que también es una importante fuente de ingresos para la población local. Como ejemplo de lo lejos que se ven muchas cosas, al explicar que la proliferación de elefantes amenaza la supervivencia de muchas aldeas, un avispado respondió en una emisora de radio: «¡Pues que se vayan más lejos a vivir y dejen espacio a los animales salvajes!». Vale, ¿y usted cómo se gana la vida, buen hombre?