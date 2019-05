Es la ley electoral, estúpido

La victoria socialista, la derrota histórica del PP o el crecimiento de Ciudadanos han estado influidos por una serie de factores que han condicionado el resultado electoral. Estas han sido las claves de la campaña.

1. Participación récord

Las elecciones generales del 28 de abril han sido un auténtico test de estrés electoral como demuestra la elevada participación: los 26,3 millones de electores suponen la cifra más alta de votantes en números absolutos. No lo son en números relativos, en parte, por la creciente proporción de electores nacidos fuera de España con menor propensión al voto.

2. Tensión territorial

Varios eran los ejes de tensión que nos permitían anticipar esa participación tan elevada, como rápidamente supieron interpretar nuestros seguidores en redes sociales cuando el viernes previo escribimos: «13-5-2001: Ahí tenéis la clave». Es la fecha de las elecciones con mayor participación en el País Vasco como reacción a la probable victoria de Mayor Oreja.

De todos los ejes, el más importante ha sido el territorial: son las primeras elecciones en una democracia en las que un gobernante se somete a las urnas tras haber pactado con formaciones que buscan la ruptura del país. La mera posibilidad de que se reeditara tal pacto tenía movilizado al elector conservador y desmovilizado al socialista. Sin embargo, el temor a una coalición de derechas con propuestas extremas para una mayoría social ha provocado la movilización de izquierdas y, sobre todo, nacionalista. De los dos millones de votantes movilizados en esta ocasión, más de la mitad son nacionalistas que suelen abstenerse en elecciones generales, otro 41% son electores de izquierda que se quedaron en casa en 2016 y sólo el 7% electores de derecha y centro derecha.

Pero si la sociedad catalana se movilizó en diciembre de 2017 para frenar la propuesta radical de las formaciones nacionalistas catalanas, el pasado domingo se movilizó la sociedad española para frenar una propuesta política con elementos nucleares muy radicales como la supresión de autonomías.

3. Andalucía

Andalucía es la primera comunidad de España, pero es sólo el 18% del electorado español. Extrapolar al conjunto del país el comportamiento de una parte y en elecciones de diferente orden es un error muy común. Uno de cada cuatro electores fuera de Andalucía tiene como lengua habitual una lengua española diferente del castellano y no se sienten incluidos en una visión de España que no cuenta con esa diversidad.

4. Inmigración

El apoyo a las propuestas de Vox en materia de inmigración cuenta con más apoyo en las provincias con mayor presión migratoria con epicentro en Almería y las ciudades autónomas. Ahora bien, España no tiene los problemas de llegada masiva de refugiados que tienen otros países europeos como Italia, Austria, Hungría o Alemania. La inmigración no ha sido, ni mucho menos, el eje de la campaña electoral, lo que no implica que no haya problemas localizados a los que los partidos tradicionales no están sabiendo dar solución.

5. Sexo

La diferencia de voto entre hombres y mujeres se ha acentuado. Los mensajes de Vox dirigidos al electorado masculino -abolición de la ley de violencia de género, negación de la brecha salarial, defensa de la caza y los toros…- les ha permitido penetrar especialmente en ese electorado: dos de cada tres votantes son varones, en su mayoría procedentes del PP; de ahí que este último partido tenga ahora más votantes mujeres. Por otro lado, la apuesta por la confrontación tiene mayor apoyo en el elector masculino, por eso los partidos nacionalistas también cuentan con mayor apoyo de los varones.

6. La ley de la gravedad

La ley electoral es la ley de la gravedad de las democracias. El elector tiene la capacidad de votar lo que considere, pero la conversión de ese voto en escaños no escapa de la ley electoral. Como veníamos anticipando una de las claves de la victoria electoral de Pedro Sánchez estribaba en que se iba a enfrentar a una oposición dividida en tres, lo que en un sistema electoral como el español con un tamaño medio de circunscripción inferior a siete, suponía una alta penalización.

Un caso ejemplifica tal división: Ceuta. El representante de los ceutís en el Congreso de los diputados será el diputado socialista con un 36% de los votos a pesar de que Vox y PP juntos tengan más de nueve puntos. El caso de Álava es más paradójico, el PP se ha quedado sin escaño por menos de 400 votos, Vox lograba en esa provincia 5.600 votos en su mayoría procedentes del PP. El escaño ha ido a EH Bildu.

Por el contrario, EH Bildu no ha obtenido acta en Navarra por culpa de la coalición electoral de Unión de Pueblo Navarro con el Partido Popular y Ciudadanos, que les ha permitido obtener dos diputados y tres senadores.

7. Voto útil

Desde la convocatoria electoral 72 días antes de su celebración, la mayoría del electorado desconocía las consecuencias reales de una fragmentación del apoyo entre los diferentes partidos del mismo bloque político. Sin embargo, los datos de las encuestas realizadas por GAD3 para Vocento demuestran que el comportamiento del votante de la izquierda sería mucho más estratégico que en el caso de la derecha por dos motivos principalmente: por tener claro que su enemigo no está dentro de su mismo bloque ideológico, y por entender la utilidad de su voto. De esta manera, el apoyo medio del PSOE dentro de su bloque ideológico hasta la misma semana de las elecciones no bajó del 73%, lo que le ha mantenido en una posición de clara ventaja frente a su principal adversario el Partido Popular, que consigue tan solo el apoyo del 40% del votante de centro derecha.

8. Comunitat Valenciana

El contraste del voto en la urna autonómica y nacional en la Comunitat Valenciana vuelve a constatar la capacidad del elector de izquierdas de discriminar su voto en función de la urna, mientras que el elector de derecha y centro no lo hace: vota lo mismo en las dos urnas.

En Les Corts la inédita división de la derecha les ha impedido recuperar el gobierno de la Generalitat: la división de los antiguos votantes populares en dos marcas les ha impedido tener un diputado más en cada provincia: justo los que necesitaban para la mayoría absoluta.

9. Los debates

Los dos debates, celebrados en la última semana, tuvieron un impacto significativo en el voto. Por un lado sirvieron para reforzar la decisión de la mitad de electores que vieron en algún momento alguno de los dos debates. Por otro lado, contribuyeron a elevar la participación, lo que benefició especialmente a Ciudadanos al tener el votante menos predispuesto a acudir a las urnas. Pero el que mayor partido le sacó fue Unidas Podemos que recuperó más de medio millón de electores que se le habrían ido al PSOE.

10. Las encuestas

Permitieron anticipar el resultado final con un elevado grado de acierto y contrarrestar la falacia de confundir la afluencia de actos electorales o el número de tuits con el apoyo electoral. La encuesta obliga a tener presente al conjunto del electorado, a los que tuitean y a los que no. Además, el CIS decidió abandonar el método crudo de estimación de Tezanos y volver a aplicar técnicas de inferencia estadística, la conocida cocina, ajustándose bastante al resultado final: con el método crudo habría estimado al PSOE en el 36%, siete puntos más. Ninguno de los bulos atribuyendo a Vox más de 60 escaños procedía de institutos de investigación. Es otra función social más de las encuestas: detectar a políticos mentirosos.