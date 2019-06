ELECCIONES CINÉFILAS 'La isla mínima' y 'En construcción' son las mejores películas españolas del siglo XXI, según una encuesta de la revista 'Dirigido por...' RAFA MARÍ Lunes, 17 junio 2019, 08:31

Número 500. Las elecciones no siempre son sobre partidos políticos. Hay otras más ingenuas que no buscan 'la conquista del Poder' sino expresar afinidades culturales. La prestigiosa revista 'Dirigido por...' celebra su número 500 (45 años en los kioscos) con una encuesta sobre el mejor cine del siglo XXI. La publicación ha preguntado a 44 críticos y cinéfilos de diversas ciudades cuáles son en su opinión las cinco mejores películas españolas y las diez mejores extranjeras estrenadas en 2000-2018.

Extraño virus. 'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 2014) y 'En construcción' (documental de José Luis Guerín, 2001), son, con 13 votos cada una, las mejores españolas del siglo XX. El tercer lugar es para 'Hable con ella' (Pedro Almodóvar, 2002), con 11 votos. Luego aparecen, con 7 votos, 'Blancanieves' (Pablo Berger, 2012), '(REC)' 2007, de Jaume Balagueró y el valenciano Paco Plaza, y 'La piel que habito' (Almodóvar, 2011). La más insólita es '(REC)', historia de terror profundo que cuenta, a modo de falso documental, el extraño virus que afecta a los visitantes de un edificio en el centro de Barcelona.

Prudente. Cuando ('REC') se estrenó en Valencia le pregunté a Paco Plaza, gran cineasta y hombre cordial, si el argumento era una alegoría con retranca (el contagio letal, la agresividad ideológica...). Plaza se rió y echó balones fuera, entre sorprendido y prudente ante mi maliciosa pregunta.

'Mulholland Drive'. En cuanto a las extranjeras la preferida ha sido, con 12 votos, 'Mulholland Drive' (David Lynch, 2001), seguida de 'Deseando amar' (Wong Kar-Wai, 11 votos) y, con 6 votos, de 'Match Point' (Woody Allen, 2005), 'La gran belleza' (Paolo Sorrentino, 2013), 'Mad-Max: furia en la carretera' (George Miller, 2015), 'El viaje de Chihiro' (película de animación de Hayao Miyazaki y Kirk Wisey, 2001) y 'El árbol de la vida' (Terrence Malick, 2001).

Cortesía. El coordinador de 'Dirigido por...', Tomás Fernández Valentí, al que no conozco personalmente, me invitó a participar en la encuesta. Soy seguidor de 'Dirigido por...' desde su primer número y la cortesía de Tomás me hizo sentir una ilusión infantil. Recuperar esas emociones no tiene precio. Cuando recibí un email suyo haciéndome la propuesta, me pregunté cómo se habría enterado de mi fidelidad a su revista. Pronto lo supe: el crítico alicantino Juan Carlos Vizcaíno, amigo mío y firma habitual de la publicación, le había puesto en antecedentes.

Si tarda en llegar... Puedo pasar sin 'Fotogramas', tan superficial y acrítica, y puedo pasar sin 'Caimán' (antes 'Cahiers du Cinema España'), con tendencia a la pedantería. Me compro todos los números de una y otra publicación, aunque sin entusiasmo. Pero si el 'Dirigido por...' tarda en llegar a mi kiosco de Mislata, me entra el mono.

Mi lista. A todo esto, no he contado cuales fueron mis películas elegidas. Españolas, citadas por orden cronológico, 'Hable con ella', 'La caja 507' (Enrique Urbizu, 2002), 'En la ciudad sin límites' (Antonio Hernández, 2002), 'La mujer sin piano' (Javier Rebollo, 2009) y 'Que Dios nos perdone' (Rodrigo Sorogoyen, 2016). Estuve a punto de votar 'La isla mínima' (en la imagen, un plano de la película), pero la descarté porque su final me pareció atropellado.

Madrugada. Aparte de mí, ningún otro crítico ha votado 'La mujer sin piano'. Pese a ello, es la elección de la que me siento más seguro. Nunca la madrugada en una gran ciudad (Madrid) ha sido reflejada en el cine con tal incertidumbre. Ni 'After Hours' (Martin Scorsese, 1985) llegó a captar con tanta hondura la inquietud de unas horas extremas en las que puede ocurrir de todo.

Mutantes. Del cine extranjero he coincidido con otros críticos en seis casos ('Million Dollar Baby', Eastwood, 2005; 'Match Point'; 'Oldboy', Park Chan-wook, 2003; 'Call me by your name', Luca Guadagnino, 2017; 'El secreto de sus ojos', Juan José Campanella, 2009; 'Malditos bastardos', Tarantino, 2009), mientras que otras cuatro elecciones me han dejado en una agradable soledad. De hacerla hoy, mi selección sería diferente. No olvidaría 'Saraband' (2003), la última película de Bergman. Los cinéfilos somos así de mutantes.