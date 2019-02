Elecciones de bandera Los comicios del 28 de abril se han convertido en un plebiscito en defensa de la unidad de nuestra Nación CURRI VALENZUELA Martes, 26 febrero 2019, 08:10

Pablo Casado no da un mítin sin que detrás suyo ondee una bandera de España; Albert Rivera se lleva al Congreso de número dos a Inés Arrimadas, que es como la bandera con rostro de mujer. Y Pedro Sánchez se ha puesto de lema de su campaña 'La España que tu quieres', con adorno de un corazón, para hacer olvidar, incluso hacerse perdonar, sus coqueteos con los nacionalistas catalanes. Las elecciones del 28 de abril se han convertido en un plebiscito en defensa de la unidad de nuestra Nación y, como seguramente comprobaremos cuando se cuenten los votos, en un rechazo de buena parte del país a que Cataluña siga gozando de privilegios que no disfrutan otras comunidades.

Al candidato socialista es al que menos le conviene que Cataluña se haya convertido en el eje de esta campaña y por eso es él quien más esfuerzos tiene que hacer para lograr credibilidad en su abrazo a la bandera. Esfuerzos no le van a faltar: va a tratar de convencernos de que intentó con todas sus fuerzas dialogar con los separatistas pero estos tienen «pavor al diálogo», según sus recientes palabras. Él ha intentado una solución política al conflicto y si no lo ha conseguido no ha resultado ser por su culpa.

Para ser creíble de verdad le faltaría comportarse como el Rey, el jefe del Estado que se atreve de verdad a proclamar que España «es una democracia plena y sólida» delante de Torra y Colau. El presidente solo dice cosas como esa cuando se dirige en exclusiva a una cámara de televisión, sin un separatista a menos de un montón de kilómetros. Con estos, hemos sabido ayer, se sigue mensajeando. Es natural, desde su punto de vista, porque las encuestas predicen que su única opción de seguir residiendo en La Moncloa a partir del verano dependerá de que los catalanes que quieren separarse de España le vuelvan a apoyar.

Casado y Rivera poco tienen que añadir a sus curriculum para que quede claro su compromiso de evitar la secesión de Cataluña. Pero para distanciarse aún más del presidente del Gobierno exageran en su amor a España. Vox, más radical aún que ellos en esta cuestión, les pisa los talones y les quita votos a ambos en las encuestas, así que los candidatos de PP y Ciudadanos compiten a diario para exigir un 155 aún más duro y de mayor duración que el que impuso Rajoy.

Rivera, en especial, se enfrenta al dilema de «ahora o nunca» para desbancar a los populares como el partido de centro derecha mas votado. Si no lo logra el 28-A corre peligro de quemar todas sus opciones de alcanzar algún día la presidencia del Gobierno. Para no quedarse en el papel de segundón incluso se ha comprometido en público a no pactar con el PSOE después de las elecciones generales, algo que ha dolido especialmente a los socialistas, que ayer mismo le pidieron que se retracte de estas palabras.