Lo que las elecciones no arreglan

Tras el clamor de las últimas semanas que reclamaba «¡elecciones ya!» se ha producido el supuesto milagro y ya tenemos las elecciones generales a la vista. A la casi totalidad de los ciudadanos nos mueve la esperanza de que las elecciones resuelvan todos, y del todo, los innumerables problemas con los que administradores y administrados nos encontramos todos los días, en el día a día y en el horizonte futuro. Esta ilusión es razonable pues la mayoría puede pensar, como decía William Saroyan: «No me gusta como son las cosas. No sé por qué pero quiero que sean mejores. Supongo que es porque deberían ser mejores» ('La Comedia humana'). Muy simple, muy general y muy humano.

Lo que ya está por ver es si las elecciones son el medio de hacer que las cosas sean mejores y en qué medida, y para quién, pues para empezar no se juegan en un campo neutral, las cartas está repartidas y están marcadas y los resultados no dependen de sumas y restas, sino de complejas y sofisticadas fórmulas de regulación electoral que desfiguran el simple conteo de voluntades -votos reales- de tal modo pueden determinar al final unos resultados de representación diferente al que la mayoría apuntaba.

Referir que el campo de juego no es neutral es reconocer que los medios no son neutrales y bien que lo demostró el doctor Sánchez en el mismo momento institucional en que anunció las elecciones convirtiéndolo en un primer mitin de propaganda electoral, sin que ningún rubor apareciera en su faz, marcando la directriz de que las instituciones (Gobierno, Consejo de Ministros, BOE, CIS, RTVE, etc.) vayan a ser utilizadas como arietes propagandísticos del partido que ostenta el poder, aunque sea respaldado por sólo 84 diputados.

Desde luego las cartas están repartidas porque no se puede, después de todo lo ocurrido en los últimos meses, cambiar las figuras o los ases. No está claro que la gente al votar PSOE quiera efectivamente votar Sánchez, ni al votar PP quiera votar Casado, ni... así sucesivamente para todos los cabezas de lista nacionales, que fueron elegidos por las bases (?) en un momento muy diferente al actual y para unos fines muy diferentes para los que se les requiere ahora.

De la ley electoral no puedo ni quiero hablarles en detalle porque no sé lo suficiente, pero baste considerar que, por ejemplo en 2011 al PP le costó cada diputado 40.000 votos, mientras al PC le llegó a costar 500.000 votos (datos apuntados por L.M. Ansón; EM 18.2.19). Estas reglas que pretenden favorecer la gobernabilidad suponen, evidentemente una distorsión de la voluntad popular 'contabilizada'. Y hay otras fórmulas.

Todo ello me induce a pensar que para lo que realmente importa en este momento a España: la defensa de la integridad del Estado frente a la agresión independentista o la estabilización económica con una política no mediatizada por populismos, por no citar mas que dos ejes básicos de la política nacional, las elecciones no van a ser una solución porque para empezar esta solución pasa por el diálogo constructivo y fluido, pero no un diálogo con los que quieren romper el Estado, sino inicial y fundamentalmente entre las fuerzas constitucionalistas para diseñar entre ellas una hoja de ruta que enderece los problemas con un necesario consenso, no condicionado por la necesidad de los votos parlamentarios de independentismos, nacionalismos, ni populismos de cualquier extremo. Y este consenso, que fue el que permitió la Transición, es necesario para remediar los déficits o las distorsiones que las circunstancias específicas de aquél momento histórico, previo a la Constitución del 78, motivaron. Ahora las circunstancias son otras, los actores son otros, los requerimientos de la sociedad son diferentes, pero la necesidad de un gran acuerdo para modificar y perfeccionar lo que tenemos vigente obliga a un consenso de similar amplitud.

Para este consenso imprescindible no veo que personajes como Sánchez, como Casado, como Rivera o como Iglesias, para no citar más que algunos de los actores principales del reparto, sean capaces de cambiar y llegar a acuerdos sustanciales y absolutamente necesarios. Se han enconado demasiado las palabras, llegando a insultos personales, se han extremado las posiciones antagónicas hasta unos extremos que hacen casi imposible dar la vuelta y replantear las relaciones mutuas en otros términos. Y si no lo hacen, a pesar de que las elecciones se celebren, no cambiará lo que ha de cambiar, el talante negociador «entre las fuerzas constitucionalistas».

Sólo desde una posición sólida se puede iniciar el diálogo con los independentistas, a sabiendas de que no se depende de ellos para la formación y mantenimiento de un gobierno nacional fuerte y estable. Todo lo demás es darles bazas gratis a unos políticos independentistas desnortados y falaces que pueden acabar arruinando a sus Autonomías y al país entero.

Sólo desde una posición sólida se puede iniciar un diálogo constructivo con los agentes sociales para asegurar y consolidar los distintos aspectos del estado de bienestar - pensiones, desempleo, educación, sanidad, asistencia social, atención a la dependencia...- sin ponerlos en riesgo con déficits económicos inasumibles y afrontar con decisión el adelgazamiento del Estado o la eliminación de duplicidades.

Sólo esa posición sólida puede garantizar otros 40 años de progreso y bienestar. No sirven ni las mayorías absolutas -casi imposibles-, ni las coaliciones de derechas o izquierdas, ni los denominados gobiernos frankenstein. Ninguno puede gobernar desde el necesario consenso, que exige diálogo con el diferente para obtener los mejores resultados posibles para la mayoría.

Y eso no lo dan las elecciones, por mucho que la participación sea alta y muy guiada por la razón y no por el corazón. Por desgracia como señalaba Vargas Llosa: «Los pueblos a veces se equivocan, y a menudo lo pagan caro. Por regla general, los pueblos tienen los gobiernos que merecen tener, aunque luego se arrepientan» (Libertad Digital, 17/8/2008). Para evitarlo se debería pensar en algo más que en triunfos electorales partidistas.