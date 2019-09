Elección directa Arsénico por diversión ¿Tiene usted un listado de los partidos que se presentan? Personalmente preferiría que me mandaran eso y no las papeletas MARÍA JOSÉ POU Viernes, 20 septiembre 2019, 08:00

Cuentan que el servidor del Instituto Nacional de Estadística se bloqueó de tanta gente. Eran quienes querían darse de baja para no recibir propaganda electoral. En torno a 120.000 personas, según el INE. Servidora es una de ellas. Es cierto que podía y debía haberlo hecho antes. Jamás atiendo a los sobres que llenan mi buzón salvo, en ocasiones, para llevar las papeletas ya preparadas de casa. Sin embargo, en los últimos años, con el hartazgo de tanta convocatoria; el desánimo ante las opciones de los partidos que sí mandan papeletas y la decisión de mirar hacia otras siglas que no pueden hacer llegar las suyas, ni tan siquiera me han servido para eso. Así, al ver la campaña desarrollada en Twitter para mostrar el enfado ciudadano pidiendo la baja de ese servicio, no dudé en acudir a la web del INE. El problema es que esa decisión tiene más de gesto que de ahorro real.

Es verdad que el envío de propaganda electoral es uno de los gastos de campaña pero no es el único ni el peor. A los 140 millones que probablemente cueste ésta, hay que sumar el dinero que dan a los partidos en forma de subvención. Y ése, no el otro, es el verdadero recorte necesario. Facilitar el voto a los ciudadanos es una obligación de las autoridades. En ese sentido, no es descabellado el envío de papeletas o de información sobre las opciones que hay para votar, algo que, por cierto, no se hace. ¿Tiene usted un listado de los partidos que se presentan? Personalmente preferiría que me mandaran eso y no las papeletas. De cualquier forma son gastos que ayudan al elector a decidirse o simplifican y agilizan el procedimiento.

Sin embargo, quienes han incumplido sus obligaciones en este momento no son los ciudadanos. Nosotros hemos dado nuestra confianza para que los elegidos cumplieran con las suyas y no lo han hecho. Ellos son quienes deberían ser penalizados a no gastar más dinero público en campaña. No significa hacer la vida compleja al votante sino ahorrar al erario público un gasto no rentabilizado. La campaña debería darse por celebrada, puesto que no ha cambiado nada respecto a la anterior y ni siquiera van a ser capaces de cambiar a los líderes fracasados. Pero, de celebrarse, tendría que suprimirse la subvención a los partidos. Resulta indecente. Es como si un becario que suspendiera el curso recibiera un plus para preparar el examen de recuperación. Los políticos han demostrado que la verdadera reforma electoral no está solo en la distribución y las circunscripciones, como reclaman los partidos pequeños, sino en la elección directa o representativa. Si elegimos un Congreso es para que escoja un presidente. Si constatamos de forma reiterada que con esa fórmula no lo llegamos a tener, habrá que pensar en la elección directa de los votantes y que las Cortes legislen. Si al final la responsabilidad va a ser nuestra, al menos, que nos permitan elegir de verdad al presidente del gobierno.