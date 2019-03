Hacía seis años que Ricardo Caballer no disparaba una Nit del Foc. Y era una disfunción histórica que, teniendo como tenemos a uno de los número uno mundiales en casa, no hubiera querido volver a protagonizar esta velada hasta anteayer. Por eso hay que mimarle, sí, tratándolo con la importancia pirotécnica que tiene, que no significa sólo pagar mejor este espectáculo de masas -que casi es lo de menos-, sino articular y facilitar que él (y otros, ojo), puedan hacer cosas de primer nivel como el inaudito despliegue de medios de la grúa desde la que Ricardo disparó a 52 metros de altura hacia arriba y hacia abajo. Valencia y sus instituciones implicadas en el asunto deberían mostrarse ávidas por facilitar que se puedan hacer estas cosas 'raras' precisamente en la cuna de la pirotecnia antes incluso que en otros lugares. Y si es que, además, como ha sido el caso, el pirotécnico, como Ricasa, regala, de motu proprio, un dineral a la ciudad (ya que los gastos de producción se le dispararon, por lucirse), al menos debería tener alfombra roja, como rey del sector que es, para hacer experimentaciones estéticas como la de esta impresionante Nit de Foc. Pero a Ricardo no hay que quemarle: no sería bueno abusar de él y de su poderío técnico. No hay que desgastarlo. Pero debería convencérsele para estar presente en las Fallas todos los años aunque sea de forma testimonial, con perfil bajo (como en estos últimos años, como uno más), y que cada cierto tiempo, haga algo excepcional el 18 de marzo. Incluso cada dos o tres años. Potenciando, a su vez, mientras, evidentemente, a otros grandísimos pirotécnicos que también tiene Valencia. Ayer, en la mascletá de San José, Ricardo hizo otra maravilla con su disparo digitalizado, por planos, jugando con rítmicos golpes de anillos a varias alturas y tiempos. Fue como jugar en diferentes niveles, realmente en otra dimensión. El trabajazo digital, soberbio, fue todo un espectáculo en sí mismo. El terremoto entró a la contra, fue eléctrico, espoletado, quizá se notó un codo y el cierre aéreo final tuvo algún fleco. Minucias en una disparà impresionante.