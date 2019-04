EL EIBAR NOS PAGÓ CON NUESTRA MISMA MONEDA

De la situación del Valencia en la competición liguera, y quedando tres jornadas todavía por disputar, hablaremos después. Sabíamos que no sería fácil, y cuando estás en los últimos partidos jugándote la vida, la posibilidad de una respuesta poco contundente del equipo y la deficiente actuación de los rivales siempre puede hacerse patente. Además, la acumulación de minutos y un partido a las 12 horas de la mañana en Mestalla es un trago complicado de sobrellevar salvo que te adelantases en el marcador y aguantases con ventaja hasta el final.

El Valencia no hizo un gran partido en la mañana de ayer en el estadio de Mestalla ante el Eibar. Una primera parte mala, muy por debajo del nivel que puede ofrecer, y una segunda insuficiente en la que, a pesar de gozar de algunas buenas oportunidades de gol, dos de Gameiro y una de Santi Mina, principalmente, no se debía minusvalorar los merecimientos de un equipo, el Eibar, que vino a ganar, que vino a jugar cara a cara, sin agazaparse, sin replegarse, defendiendo sin ubicar a sus hombres atrás, y atacando con muchos jugadores y una atrevida y ambiciosa mentalidad.

Desde el pitido inicial, y como casi siempre, un Valencia replegado que trata de defender atrás, recuperar y correr. Antes del Eibar, más de lo mismo, pero esta vez no salió. La presión de los futbolistas del Valencia fue escasamente efectiva, descontrolada y poco acompasada. En las posesiones de los jugadores del equipo vasco se veía que sabían tener la pelota y no la perdían con facilidad, siempre bien ubicados ante una posible pérdida, y trabajando a la perfección los rechaces. Es de justicia reconocer el trabajo táctico realizado por los visitantes a lo largo de todo el encuentro. Fue una primera mitad en la que el Eibar estuvo mejor, su superioridad y control eran manifiestos, y el Valencia tan solo se acercó a la meta de Dmitrovic en un saque de tiro libre directo de Parejo y un disparo alto de Gayà. Aún así, estaba tranquilo, muchas otras veces el Valencia ha sido peor que el rival y ha acabado ganando. Es más, si cuando el Eibar había sido mejor no pudo sacar ventaja en el marcador, el Valencia debía mejorar tras el descanso y, con ello, obtener los tres puntos. Pero no fue así.

Como dije al principio, tres muy buenas oportunidades marradas por los valencianistas, en un contexto de equilibrio en el que los visitantes seguían mostrando nivel y manteniendo sus opciones de puntuar en el feudo de Mestalla. Finalmente llegó lo inesperado. Cuando creíamos que el partido terminaría en tablas, Charles logró el gol de la victoria en los minutos de descuento. Se nos pagó con la misma moneda con la que tantas veces ha resuelto el cuadro de Marcelino. Lo mejor, que Getafe y Sevilla perdieron también. La Liga no ha terminado, aunque sí es cierto que la Europa League pasa a ser prioritaria cien por cien hasta el final. Pero lograr nueve de nueve en la Liga obligaría mucho a nuestros competidores. Eso sí, logrando nueve de nueve.