A EGIPTO BAJO LA LLUVIA

LA VALENCIA QUE YO HE VIVIDO

Tras el asesinato, en octubre de 1981, del presidente de la República de Egipto, Anwar el-Sadat, el país del Nilo inició una lenta recuperación de la normalidad y del turismo perdido. Bajo la presidencia de Hosni Mubarak, el gobierno egipcio, a través de su compañía aérea de bandera y de su Agencia Nacional de Turismo, comenzó a invitar a periodistas y agentes de viaje de toda Europa para rehacer el crédito internacional de un país que reúne el atractivo cultural, el encanto paisajístico y una cortesía que le situaría en el liderazgo del turismo de no ser por esos golpes de inseguridad inmerecidos.

En la primavera de 1983 -el verano egipcio no es aconsejable para europeos- me vi despegando desde Valencia hacia El Cairo a bordo de un avión de Egyptair. Y muy pronto entendí que viajar con expertos empresarios de agencias de viaje con más de doscientos cuños en el pasaporte es una gran ventaja... no exenta de rasgos del más acentuado realismo. En cuanto despegamos, mi vecino de asiento se empeñó, con un guiño, en que viera el dibujo de la hebilla del cinturón de seguridad. Como puse cara de no entender, terminó por confesarme la verdad:

-¿No ves el anagrama de Air France, chaval? Este avión está viviendo su segunda vida; tiene más millas que los autobuses de la Chelvana...

La realidad no le desmintió: un rato después, una gota de agua fresca en el cogote vino a anunciarme lo que, a la altura de Malta, era ya un imparable goteo que, desde el techo del veterano avión, salpicaba a los viajeros de estribor. Mi compañero de asiento, imperturbable, volvió a hacer gala de su experiencia viajera. Sacó de su bolsa de mano un pequeño paraguas y lo desplegó entre las risas de otros profesionales del turismo, también curtidos en mil batallas del aire.

-- El 'Caravelle' de segunda mano tiene esos problemas. El sistema de aire condensa y gotea a partir de los veinte mil pies...

Dos o tres colegas, tan viajados como mi vecino o más, empezaron entonces a recrear, o quién sabe si a fantasear, procelosos aterrizajes con ventisca, turbulencias horrendas sobre la selva y despegues entre rayos y truenos.

-¿Te acuerdas de Tegucigalpa antes de la reforma?-, decía un veterano con voz cavernosa.

-¡A aquella pista había que ponerle un par de pelotas!

Las risas acoquinaban a los periodistas poco viajados, que veíamos con pasmo que se habían abierto hasta tres paraguas dentro del avión, mientras las azafatas no daban abasto con el servicio gratuito de whisky ofrecido a los viajeros a modo de compensación y consuelo.

-¡No me traiga agua, señorita, que ya me cae del techo..!-, graznaba el amigo de mi lado.

-Peor son las moscas de Cubana de Aviación-, replicaba otro.

Con todo, viajar con exploradores baqueteados en los cinco continentes es siempre una garantía. Mi compañero no solo se conocía al dedillo las tiendas más interesantes de El Cairo, los barrios que había que evitar y las antigüedades falsas que no había que comprar, sino que era capaz de dar los más refinados consejos sobre la vida común:

-Ni se te ocurra beber agua del grifo o probar una ensalada-, me dijo taxativo al llegar al destino.

Tras una visita agotadora al Valle de los Reyes y al templ Hatshepsut, nunca olvidaré aquel atardecer rojo en un precioso hotel colonial de Luxor. Veíamos pasar barcos sigilosos por el anchuroso Nilo y yo buscaba evocaciones de sir Howard Carter en su libro sobre la tumba de Tutankhamón: «Al sacar unas pocas piedras quedó resuelto el misterio de la pared de oro. Nos encontrábamos, en efecto, en la entrada de la cámara funeraria del rey...»

Mi desagradable compañero de viaje me deslizó discretamente una pastilla roja.

-Déjate de literatura, chaval: estás azul y tienes una diarrea de mil demonios...