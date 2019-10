Educar sin España

No nos engañemos. El lema de la campaña elegido por los estrategas de Sánchez para las elecciones del 10-N tiene una finalidad retórica, estratégica y sofística. Organizar una campaña con el lema 'Ahora España' no tiene nada que ver con la realidad de las prácticas, los discursos y las convicciones de la gran mayoría de los militantes socialistas. No hay que irse muy lejos. Tan solo hay que revisar las normas que emanan de las autoridades educativas para comprobar que en los textos, las disposiciones, los discursos y las convicciones de los responsables socialistas de la educación está casi desterrada la palabra 'España'. La contradicción es palmaria cuando se reivindica electoralmente España y se la desprecia en la educación.

Los discursos, disposiciones y normativas de aquellas administraciones educativas gestionadas por los correligionarios de Sánchez no usan la palabra 'España'. Elípticamente se emplean términos como 'país', 'territorio' y, sobre todo, el sufrido 'Estado español'. Si revisamos los libros de texto comprobamos que el término 'España' no aparece. Ni está, ni se le espera. Una clamorosa evidencia de esta desaparición la tienen en las actas de las sesiones de la Comisión parlamentaria que se creó hace dos años para la promoción de un Pacto Social y Político por la Educación.

Ninguno de los expertos educativos echó de menos la necesidad de un horizonte social, cultural y educativo sobre España como nación o proyecto identitario. No me refiero únicamente a un proyecto unionista o soberanista, sino un proyecto federal con sus diferentes variantes simétricas y asimétricas. ¿Cómo se puede promover un pacto educativo sin una referencia básica a la comunidad social, política y cultural? ¿Qué tipo de pacto educativo puede salir de una comisión que evita plantear el problema de España? ¿Puede existir estabilidad normativa en el sistema educativo si explícitamente se excluye el patriotismo como virtud cívica?

No estoy pensando en el patriotismo como virtud del que hablaba el filósofo MacIntyre, cuando critica el cosmopolitismo ilustrado de cortos vuelos. Estoy pensando en alguna de las fórmulas mínimas de patriotismo como aquella de Habermas, reinterpretado por Josep Piqué y José María Aznar cuando divulgaron la marca 'patriotismo constitucional'. En las actas de aquel Pacto hay pocas reflexiones sobre la necesidad de alinear proyectos de convivencia histórica, social y cultural. Sigue faltando aquel sugestivo proyecto de vida en común. Se habló mucho de equidad numérica y presupuestaria, también de calidad y empleabilidad. No se habló de valores comunes compartidos que destierren el relato hegemónico, simplificador y mentiroso de una tradición cainita; valores que renueven el relato resistente que emergió tímidamente en la transición, el relato de una tradición samaritana.