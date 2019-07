Ediles a las órdenes de terceros

El famoso «cuanto peor, mejor» de Rajoy, ya saben: «cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político»; lo podría haber firmado Heráclito El Oscuro. Sin embargo la explicación que dio acerca de cómo se elige a los alcaldes le salió redonda: «Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde». Así que no es culpa suya que Sandra Gómez siga sin entenderlo y lleve más de un mes emperrada en que Joan Ribó la nombre vicealcaldesa, olvidándose de que su deber no es emperejilarse y enmarañar la estructura municipal, sino retornar el Ayuntamiento de Valencia a la senda de la morigeración y el comedimiento. ¿Le parece poco ser primera teniente de alcalde? Pues se aguanta. Pero como comprenderá que en el Consell del Botánico I hubiera una vicepresidencia no es razón suficiente para que en el consistorio valentino haya una vicealcaldía, ya que, como en el Botánico II hay dos vicepresidencias y 30 altos cargos más, tendría que ocurrir otro tanto en la corporación, y no es plan. Como tampoco lo es que Ribó aspire a perpetuar la figura de los coordinadores de área creada, en mala hora, hace cuatro años a imagen y semejanza de Barcelona, donde, obligado es recordarlo, toda burocracia tiene su asiento, porque a este paso el castillo de Kafka será una covachuela al lado de la Casa Gran. Y no nos lo podemos permitir. Una administración que puede llegar a contar con tantos tenientes de alcalde como concejales formen parte de la junta de gobierno no tiene por qué coronar esa gigantesca pirámide de mando con una vicealcaldía. De la misma manera que unas autoridades democráticas, y con ellas la institución al completo, no pueden quedar a merced de lo que gusten disponer unos técnicos, si no unos comisarios políticos, designados arbitrariamente por el o los partidos de turno sin que chirríe el sistema. Porque para asegurarse de que los adjudicatarios de los servicios de alumbrado, limpieza viaria, abastecimiento de agua, etc. cumplan con lo estipulado en los respectivos contratos, única tarea a realizar por los miembros del equipo de gobierno de un ayuntamiento, aparte acudir a plenos que se celebran con una periodicidad mensual, se bastan y se sobran los señores concejales. Y para practicar el clientelismo hay fórmulas más discretas. De modo que si no es para que ejerzan de comisarios político-económicos y velen por el estricto cumplimiento de las directrices del partido ya me dirán para qué quiere Compromís tanto coordinador general. Cinco hubo entre 2015-2019, sin contar a la de la Agencia de la Bicicleta (sic) y a la directora general de ordenación urbanística, que serían seis si Ribó se sale con la suya. La mayoría de ellos con nombre de máster: de proyectos europeos, de innovación organizativa y gestión de personas, de desarrollo económico sostenible, de ídem urbano y vivienda y de actividades e inspección.