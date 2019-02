EDIFICIOS MALDITOS

No voy a perder demasiado tiempo preguntándome a estas alturas por qué el Estado puso a disposición de Comisiones Obreras un edificio completo en la valenciana plaza de Nápoles y Sicilia dentro del paquete de la conocida como devolución del patrimonio sindical incautado durante el franquismo, aunque me puedo imaginar que sería para compensar y que no se desequilibrara excesivamente la balanza hacia la UGT. Como tampoco vale la pena que recordemos ahora, treinta años después, la polémica por la más que discutible estética del inmueble, cuya estructura y fachadas exteriores desentonaban con un entorno monumental, antiguo, histórico, que exigía casi a gritos un proyecto más respetuoso y menos chirriante. Un debate arquitectónico y artístico en el que la 'gauche divine' -versión cultureta a la valenciana- no quiso entrar porque como era para Comisiones Obreras todo les parecía poco, mientras que al promotor privado que en la plaza de la Reina se atrevía a imitar la tipología clásica -como se ha hecho en tantísimas ciudades europeas- le hacían la vida imposible en la dirección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. Todo eso forma parte de la historia de la ciudad. Pero que ahora, recién salidos de una crisis provocada en gran parte por la burbuja inmobiliaria, con los indicadores macroeconómicos lanzando nuevamente señales de alerta y con un paisaje urbano en el que se vuelven a ver grúas, el sindicato Comisiones Obreras se presente como instigador de una estrambótica recalificación urbanística para que el edificio de Nápoles y Sicilia se destine a viviendas a cambio de obtener una nueva sede que esté acorde a sus necesidades actuales, reconozco que supera mi nivel de incredulidad, sorpresa y casi, casi, de rendida admiración. Admiración no para bien, claro está, sino hacia la innegable capacidad que algunas organizaciones tienen de adaptar su discurso a las circunstancias que mejor le convienen en cada momento sin que por ello sufran lo más mínimo ni su reputación ni su credibilidad y haciendo justo lo que criticaban de los demás. El sindicato, claro, se defiende y asegura que no se trata de un pelotazo, que el dinero que se obtuviera de la venta de los pisos sería para el Estado, que ellos lo único que sacan es una nueva sede, pero a mí, qué quieren que les diga, me parece que la música suena exactamente igual que tantas otras veces aunque la paternidad de las excusas lleven ahora otros nombre y distintos apellidos. Al inmueble de Comisiones le pasa como al desaparecido nuevo Ayuntamiento, ya derribado después de unos pocos años de servicio y cuyo solar, destinado a hotel, da cobijo en la actualidad a mendigos e indigentes a la sombra de un Mestalla de incierto futuro. Que son edificios malditos.