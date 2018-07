ECONOMÍA PARA GLOTONES

No es lo mismo vivir que estar vivo, como tampoco lo es alimentarse que comer. Desde el momento en el que el ser humano comenzó a manipular los alimentos se puso en marcha un peculiar mecanismo de transformación mental por el que empezó a rivalizar el qué comer con el cómo comerlo.

Esto ha hecho que no sintamos hambre al ver una vaca en el prado, sino en el plato y que no poca gente se horrorice del ritual de la matanza del cerdo... sin que por ello quiera renunciar al jamón serrano, el chorizo o las morcillas.

En una visita al periódico de Ferrán Adrià, el cocinero decidió elegirme como blanco de las preguntas incómodas de la reunión y me espetó con su peculiar acento: «¿Cuándo crees que el hombre empezó a cocinar?». Equivocadamente le respondí que cuando dominó el fuego, pero él sonrió con condescendencia mientras negaba con la cabeza. «Eso fue hace 790.000 años. Se cocina desde antes».

Tras insistir varias veces en que dijera otra fecha y terminar por abrir la pregunta al resto de la mesa, levantó el dedo, y alzando las cejas sentenció: «Cuando se inventó el cuchillo», lo que retrotrae la fecha a unos 2,4 millones de años atrás y al homo habilis como primer chef. De entonces a ahora, la gastronomía ha ido cambiando y pronto se convirtió en negocio. Dar de comer ya no era el resultado del reparto de tareas en la tribu, ni un acto de caridad con el desconocido, sino una lucrativa actividad para asistir al viajero o a quien prefería o necesitaba en su propia ciudad que le prepararan el sustento.

Ahí es donde se inventaron las cartas, unos grandes parapetos que obligan a centrarse en ellos para quitárselos de enmedio de la mesa y seguir con la conversación. Además es uno de los ejemplos más discretos de sugestión, publicidad subliminal y marketing de la Historia. Y es que, en las cartas de restaurante como en la vida, poco o nada es casual. Hay que advertir a los comensales que cualquier hostelero medianamente profesional conoce las claves para la elaboración de esta herramienta de seducción.

Como ocurre con los periódicos, la página derecha es lo primero que se mira y allí se pone los platos más serios y prestigiosos... al igual que los más rentables para la casa. Cuanto más trabajada esté la explicación, más molón sea el nombre y mejor adorno gráfico tenga la propuesta, hay que dar por seguro que más gana el restaurante con ese plato.

Por otra parte, no es causal que los precios no estén ordenados de mayor a menor, ya que con esto se busca que el comensal termine olvidar los precios como prioridad y pase a guiarse por su atracción. Las escuelas de hostelería llevan muchos años enseñando estas claves y hay poco restaurante o chiringuito que no se las sepa todas. Aviso a comensales.