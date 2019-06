Ecologizar el trabajo

El pasado miércoles en la clausura del seminario de la Fundación Étnor, Juan Luis Cebrián disertó sobre el futuro de la democracia. La vinculó al futuro del capitalismo, a la evolución de la una geopolítica donde una Europa envejecida se verá sorprendida por el rejuvenecimiento de África y, sobre todo, a los cambios biotecnológicos. En su relación con el capitalismo, las democracias tienen que afrontar una digitalización que ya está cambiando la forma tradicional de entender las relaciones sociales, las transacciones económicas, el sistema financiero y, sobre todo, cambios radicales en el mundo del trabajo.

Nos llega un horizonte laboral nuevo donde el progreso tecnológico que nos proporcionará la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, traerá como consecuencia la supresión de muchos «puestos de trabajo» y la creación de «nuevos empleos». Aún no tenemos las instituciones sociales preparadas para afrontar este cambio y corremos el peligro de que estos cambios nos pillen a todos con el paso cambiado. La OIT (Organización Internacional del Trabajo), al conmemorar el centenario de su creación, ha elaborado un documento donde realiza una serie de advertencias para transitar de una economía tradicional a una economía digital.

Señala que los sistemas tradicionales de formación tienen que modificarse porque ahora el aprendizaje se realizará a lo largo de toda la vida. Con ello muestra que las competencias técnicas con las que ahora estamos organizando la educación y evaluando a nuestros estudiantes no serán las mismas que necesitarán desarrollar cuando accedan al mercado laboral. Si les formamos solamente para «aprender a hacer» y no los formamos para «aprender a ser», más que trabajadores o profesionales con dignidad serán únicamente «mano de obra» reciclable, empleados sin virtud. También indica que necesitamos un verdadero sistema de protección social planteado en términos de corresponsabilidad y solidaridad. Los gobiernos tendrán que poner en marcha iniciativas que promuevan una renta mínima de ciudadanía garantizada y universal. Estas iniciativas no podrán limitarse a un subsidio de paro o un salario de inserción porque el incremento de las desigualdades y la exclusión social irá en aumento. Hace falta «redinamizar el contrato social», lo que significa reparar las desigualdades, volver a pensar todos los tipos de trabajo y también todos los tiempos de actividad humana. De esta forma, empezar a valorar la riqueza oculta del trabajo informal y no formal, una riqueza vinculada al mundo de los cuidados donde el hogar, la proximidad y la vecindad nos llevarán a buscar formas de vida ecológicas. Hoy, la meta que se propuso la OIT de promover un trabajo decente y duradero, sólo se conseguirá cuando en lugar de monetarizar, digitalizar o mercantilizar, empecemos a «ecologizar el trabajo».