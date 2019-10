ECOLOGISMOS

No me apunto a un ecologismo pancartero y de huelga estudiantil, que repite acríticamente mantras cocinados por lobbies mundiales y asumidos como propios por las televisiones oficiales del movimiento.

No me apunto a un ecologismo de postureo e Instagram, que en lugar de asumir culpas siempre echa las culpas de todo a los demás y al sistema. Preferentemente, a la sobrepoblación y al señor Trump.

No me apunto a un ecologismo que funciona como un marchamo de progresismo y superioridad moral, y que tacha de ignorante a todo el que se atreve a dudar de sus dogmas y postulados.

No me apunto a un ecologismo que defiende los derechos de los marsupiales y se enternece viendo un cachorro de perro, al tiempo que sostiene que los seres humanos somos un cáncer en el planeta.

No me apunto a un ecologismo que piensa que para proteger y respetar a los animales es preciso equipararles a los seres humanos.

No me apunto a un ecologismo de twitter, que se llena la boca criticando las bolsas de plástico mientras consume productos digitales, fast fashion y vuelos low-cost sin ningún tipo de escrúpulo.

Me apunto al ecologismo de ir más en bicicleta y coger menos el coche. Me apunto al ecologismo de la ganadería responsable, que entiende que el precio justo de un pollo es aquél que permite a quien lo cría tenerle en un corral y no en una fábrica.

Me apunto al ecologismo de salir más al campo, de aprenderse los nombres de los árboles y de los pájaros.

Me apunto al ecologismo de la slow life, del mindfulness, del comercio de proximidad y de los huertos urbanos.

Me apunto al ecologismo de las relaciones sexuales personales y de las sorpresas de la vida: las buenas y las malas.

Me apunto al ecologismo de compartir más. Me apunto al ecologismo de desarrollar estilos de vida más sobrios y menos consumistas.

Me apunto al ecologismo que afirma que los humanos tenemos una dignidad única. Y, precisamente por ella, tenemos más responsabilidad que nadie a la hora de conservar los recursos naturales y cuidar al resto de las especies.