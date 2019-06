El día 15 es el día D en el que los ayuntamientos, las comunidades etc. deben haber terminado de configurarse. En ese instante cristaliza la duda que se siembra cuando aquellos por los que has votado no se ajustan a lo que en su día dijeron e incluso prometieron hasta «dejarse la piel»; se arriesgaban algunos buscando el límite de lo literario en materia de discursos electoralistas! ¡Qué le vamos a hacer! Algunos elegidos están a tiempo de atenerse a sus promesas; el riesgo es que, como diría la Sra. Arrimadas, «podrían no coger cacho» o quedarse a la Luna de Valencia, o sea pernoctar a las puertas del tarro de miel generosa que acariciaban para cuatro años de debate o de concupiscencia conspiratoria sin dar un palo al agua productiva, como el resto de los mortales.

No se deben quejar sí como consecuencia de ello en el desamparado votante aparece la duda. La duda «a posteriori» no sirve demasiado porque no alcanza a cambiar el estado de la cuestión, pero es útil si la vacilación agrieta la certeza, si abre un camino a la reflexión y olvida aquello de «a buenas horas mangas verdes».

Se puede abrir en el encéfalo un nuevo camino cartesiano que bebe íntegramente en Platón. Nada nuevo bajo el Sol. ¿Oiga a qué viene eso de Descartes y Platón? ¿No podría intentar ser más ligero? Si. La realidad es que del señor Descartes me interesan algunas cosas simples como la que dice aquí: «...La primera de las cuatro reglas de su método está en íntima relación con esa duda metódica»: no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, evitando la precipitación; es preciso partir de principios racionalmente evidentes, claros e inteligibles».

¿Cómo hacerlo si lo que recibes como noticia, opinión etc. está «filtrado» o es simplemente un «desiderátum»? De nuevo la duda. Creo que la indiferencia o el escepticismo nace de forma natural de esa desconfianza en lo que dice el otro. ¿Qué hacer antes de caer en la indiferencia? Pensar que es un acto aparentemente sencillo, pero poco practicado. Vamos a intentarlo entre todos. Ánimo.