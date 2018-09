El dret al dret civil

En 2016, el Tribunal Constitucional anulà la llegislació valenciana sobre dret civil en matèria de règim econòmic matrimonial, unions de fet i custòdia compartida. A pesar de que la reforma de l'Estatut d'Autonomia de 2006 deixava ben clara la competència valenciana sobre el dret civil (una competència de la que sí disponen comunitats com Aragó, Balears, Catalunya, Euskadi o Navarra), el tribunal considerà, d'acort en una llectura restrictiva de l'artícul 149.8 de la Constitució, que això de «la conservació, modificació i desenroll per les Comunitats Autònomes dels drets civils, forals o especials, allà a on existixquen», havia d'interpretar-se en una 'coletilla' que els pares de la Constitució mai escrigueren: allà a on existixquen... en el moment de la promulgació de la Constitució.

Encara que nos confessem llecs en qüestions jurídiques, necessitaríem que algú, a banda de justificar per qué eixe us del subjuntiu exclou els anys posteriors a la redacció de la Constitució, nos explicara també quina competència en unions de fet o custòdia compartida tenien en 1978 els balears o els gallecs, en un moment en que els catòlics només podien casar-se eclesiàsticament i el divorç estava prohibit... Reconeixent que no és un tema que es trobe entre les principals preocupacions dels valencians, la competència en dret civil és una qüestió de justícia històrica (Valéncia és l'únic territori espanyol al que, en el sigle XVIII, se'l privà del dret civil propi) i d'igualtat: de no ser més que els demés, pero tampoc menys.

Pero la voluntat política mou montanyes, sobretot si es convenç de que hi ha una demanda social. En este sentit, la llabor incansable de l'Associació de Juristes Valencians ha conseguit, en una tasca de conscienciació encomiable, que 325 ajuntaments valencians, de totes les comarques i ideologies polítiques, hagen recolzat el manteniment d'una competència estatutària que no pot tornar a ser víctima dels interessos partidistes i els jocs de poder.

Pròximament se votarà en les Corts Valencianes una Proposició de Llei consensuada per PP, PSOE, Compromís i Podemos per a que es solicite formalment en les Corts Generals una modificació tècnica menor del redactat de la Constitució que aclarixca la qüestió i permeta reprendre el fil de l'història des d'a on mai devia haver segut tallat. Els valencians mai havem segut irresponsables ni deslleals en qüestions que afecten a la governança de l'Estat; pero en ocasions el llímit entre la llealtat i la candidea se troba en dilemes com este. Esperem que els dubtes de Ciutadans acaben resolent-se a favor d'una necessària unanimitat en la votació dels nostres representants en les Corts Valencianes; i que eixa facilitat en que els grans partits estatals construïxen acorts quan els interessa, presidixca també una decisió que a ningú fa mal i que només retorna drets als qui els varen posseir.