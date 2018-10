Doscientos sesenta y seis ¿A nadie le huele a chamusquina que las supuestas prioridades de los vecinos de La Alameda coincidan de principio a fin con las del alcalde Ribó? CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 10 octubre 2018, 10:11

Planteadas en abstracto, pocas ideas se nos antojarán más razonables que la de que las calles son en primer lugar de quienes viven en ellas, que los políticos no deberían servir sino a los intereses de sus vecinos, o de que no hay mejor forma de vivificar la democracia que con la participación ciudadana. Claro... que si Vd. no pudiera tomar el autobús porque sus vecinos hubieran decidido que no les gusta el ruido que hace al pasar por su calle, ni pasear a su perro porque hubieran votado convertirse en un barrio libre de mascotas, ni silbar 'La Traviata' porque ellos son más de Wagner que de Verdi, la cosa igual le parecía menos defendible.

Tan poco defendible como me parece a mí la decisión del Ayuntamiento de Valencia de dar por buena la opinión de los doscientos sesenta y seis respetables ciudadanos que con su voto han decidido instalar un carril bici, limitar el aparcamiento y ampliar los jardines del Paseo de la Alameda. Que por si alguno de nuestros lectores acaba de llegar de Marte, es la amplia vía jalonada de pinos y ficus centenarios que discurre en paralelo al Jardín del Turia desde los Jardines de los Viveros -y no lejos de los de Monforte-: que no tiene, no, carril bici -tal vez porque en el Turia haya media docena, y otros tantos en las calles paralelas-; y cuyos márgenes alivian las necesidades de aparcamiento tanto de quienes compran en el centro de la ciudad como de quienes estudian en su universidad.

¿Tiene sentido que la adopción de una decisión de este tipo sea dejada en las manos de estos doscientos sesenta y seis honrados ciudadanos, cuando quienes usamos y mantenemos ese espacio público somos -y en mi caso no estoy teorizando, sino hablando en primera persona- los ochocientos mil habitantes de la ciudad de Valencia? ¿Alguien piensa de veras que la democracia ha dado un paso adelante después de haber movilizado el voto de doscientos sesenta y seis activos ciudadanos en un distrito como el Pla del Real que sirve de hogar a casi 23.000 vecinos? ¿A nadie le huele a chamusquina que las prioridades de estos doscientos sesenta y seis concienciados ciudadanos -menos coches, más jardines, más bicicletas- coincidan de principio a fin con las del alcalde Ribó y su concejal de tráfico, cuando en las últimas elecciones municipales del 2015 el partido más votado en el distrito no fue Compromís sino, a una muy considerable distancia, el Partido Popular? ¿No suena raro utilizar el sustantivo 'democracia' para referirse a lo que no es sino un ejercicio hábilmente orquestado desde el poder para legitimar decisiones previamente adoptadas, que se habrían implementado antes o después, hubieran dicho los ciudadanos lo que hubieran dicho? ¿Y no suena más raro todavía colgarle el adjetivo de 'participativa' a una operación que -como suele ser el caso- fracasa ostensiblemente a la hora de generar debate, crítica y -precisamente- participación?