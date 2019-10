DORIS LESSING, PIONERA DEL FEMINISMO Comprometida con el antifascismo y el antiestalinismo, mañana se celebra el centenario del nacimiento de la escritora británica, Premio Nobel 2007 RAFA MARÍ Lunes, 21 octubre 2019, 10:38

Elogios y desprecios. Mañana se celebra el centenario del nacimiento de la escritora británica Doris Lessing (Kermanshah, Irán, 22 de octubre de 1919-Londres, 17 de noviembre de 2013), galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2007, autora de hermosas novelas y de tres apasionantes libros autobiográficos (podría decirse que toda su obra tuvo un carácter autobiográfico). Durante su larga vida, Lessing recibió un montón de calificativos, elogiosos unos, despectivos otros.

Sulfurosa. Pionera del feminismo desde los años 30 y en su juventud militante del partico comunista de Rhodesia (Sudáfrica), Doris fue una abanderada del antifascismo y el antiestalinismo, mezcla que resulta sulfurosa incluso ahora en los puritanos ambientes de lo políticamente correcto. 'Feminista ambigua', le espetaron por haber dicho que, a veces, «las mujeres suspiran por los mismos hombres a los que odian». Lessing luchó contra el conformismo, el sectarismo y los nacionalismos y defendió que la mujer disfrutara abiertamente de la sexualidad...

Ferocidad. Siendo tan valiente y libre, tuvo muchos enemigos ideológicos. Salman Rushdie dijo de Lessing: «Recuerdo de ella su calidez, su mente aguda, su ferocidad». El término «ferocidad» resulta inesperadamente agresivo, sobre todo después de haber elogiado la «calidez» de la escritora.

Dentro de mí. El libro más famoso de Lessing es 'El cuaderno dorado' (1962). Yo prefiero el primer volumen de su trilogía autobiográfica, 'Dentro de mí (1949), editado en España por Destino (1997). Reproduzco tres párrafos del libro. "Durante años nos hemos reído de expresiones como 'hienas capitalistas', 'traición socialdemócrata', 'secuaces del fascismo', 'lacayos de la clase dirigente'... ¿Reírse... cuando ese lenguaje era el meollo de las acusaciones que mandaron a millones de personas a la muerte?».

Humanidad inerme. Durante la II Guerra Mundial, «todos creíamos que iba a ser la última vez en que la humanidad sería lo bastante estúpida para permitir tal sufrimiento, tal desastre. Aún faltaba mucho tiempo, décadas, para que dominara la sospecha, cada vez más extendida, de que la humanidad no controla lo que sucede, que está inerme».

Embriaguez. Tercer párrafo de 'Dentro de mí': «En aquella época yo era demasiado inexperta para comprenderlo, pero luego me he dado cuenta del ambiente de los grupos revolucionarios dentro de una democracia que no está en peligro inminente. En buena parte proviene del gusto por sacar la lengua a la autoridad. Ningún grupo revolucionario dentro de un gobierno represor o brutal puede permitirse esa alegría, esta embriaguez, porque entonces no se mofan de un papaíto indulgente, se enfrentan a la tortura y a la muerte». Actualísima reflexión. La grandeza de la democracia -dar la voz a quienes desean destruirla- es también su debilidad.

Luis Mañas. Debido a mi modo anárquico de leer, he alternado la relectura de 'Dentro de mí' con la pre-edición de una concienzuda investigación, el III volumen de 'La Mislata de otros tiempos', de Luis Mañas Borrás, un gran detective de cosas sucedidas tiempo atrás.

Mundo del circo. Mañas nos cuenta cosas poco sabidas. Me ha interesado mucho el capítulo 'La ciudad de los payasos'. El historiador nos cuenta que hace un siglo, «una célebre familia de circo, las Hermanas Sánchez, se hicieron construir en Mislata un hotelito para pasar allí las vacaciones y las forzadas temporadas de inactividad entre tournée y tournée». La opción de las Hermanas Sánchez fue seguida años después por otra gente de la profesión, como «el circo de Secundino Cortés, que llegó a ser decano de los circos españoles, el cual disponía en la calle San Miguel de Mislata de un pequeño local donde los aspirantes a figuras del circo realizaban los ejercicios hasta lograr hacerlos correctamente».

Trapecio. »Varias de estas familias se integraron dentro de la vida de Mislata. Algunos de sus artistas fueron dobles en películas tan famosas como 'Trapecio', 'El mayor espectáculo del mundo', 'El fabuloso mundo del circo'...". Me ha encantado conocer estas 'historias de película' del que es mi pueblo desde hace 49 años.