El Dorado Alguien puede desarrollar una fantasía homicida sin que nadie capacitado para detenerlo pueda hacer nada al respecto VICENTE GARRIDO Viernes, 5 octubre 2018, 10:05

No es fácil predecir un asesinato, o un doble crimen como el acontecido en Castellón, en el que un hombre despechado asesinaba a sus dos hijos, para consternación de toda España. Mi colega y amigo, el profesor de la Universidad de Barcelona Antonio Andrés Pueyo, lo dejó bien claro; las cosas son más complicadas de lo que uno deduce escuchando a los políticos o leyendo titulares, hace falta investigar, afinar, cercar progresivamente el problema, dar vueltas armados de datos y teorías: «Hasta ahora se pensaba en los feminicidios como el resultado de la llamada 'escalada de violencia', pero la realidad nos ha demostrado que no es así. Son muchos los casos de asesinato en los que no se da ese maltrato crónico», afirmó. En otras palabras: alguien puede desarrollar una fantasía homicida, sin que nadie capacitado para detenerlo pueda hacer nada al respecto.

El profesor Andrés Pueyo sabe que es un lío de mil diablos. Recuerdo comentar este tema con él mientras cenábamos en un restaurante de Barcelona. No, los dos pensábamos que el hombre que asesina a su pareja o expareja no tiene por qué parecerse al maltratador crónico (dejaremos a las mujeres que matan para otra ocasión; también las hay, como casos recientes lo atestiguan). En el acto de matar hay un peldaño superior; el odio es más intenso, la ofensa percibida por el autor más intolerable, el impulso para reparar la afrenta sufrida más urgente. Los que actúan además contra sus hijos, añaden un plus de venganza; el autoconcepto del individuo ya no incluye en su definición esencial «ser padre», con todas las responsabilidades y emociones que conlleva ese título.

El que asesina a sus hijos (o a su esposa e hijos) para luego matarse y no lo hace por una piedad que se asocia a su deseo de morir (los suicidios ampliados de los que hablé aquí hace dos semanas), ha llegado a un punto final donde quiere dejar un legado ominoso: una tragedia por la que se le recuerde durante años; un dolor que pueda destrozar por siempre la vida de todas aquellas personas que amaron a los fallecidos y no supieron ponerse de su parte cuando él estaba sufriendo una afrenta tras otra.

Está sufriendo una herida narcisista profunda. ¿Cómo se le puede tratar de este modo? El relato que pasa ante sus ojos es el de un perdedor. Poco a poco descubre que él puede protagonizar una nueva historia, donde el final es bien distinto al de pagar pensiones abusivas o ser el 'tonto útil' de la expareja. Este nuevo relato 'acaba bien': todos reciben su merecido. ¿Cómo predecir esto? No siempre el asesino avisa. Y hay tantas señales que, siendo inquietantes, no llevan a nada... En resumen: este problema es uno de los grandes arcanos de la criminología. La búsqueda de El Dorado. Y ante ese reto infinito, los criminólogos, que tanto podrían ayudar, duermen el sueño de los invisibles. Nadie les llama.