¡Ai, les dònes, mare!

L'amenaça d'instrumentalisació partidista per al dia 8 ya canta pels fets. Algunes afinades veus femenines hem pogut escoltar, per damunt del desori general, regat en diners de tots. L'exageració porgarà penitència. Me considere feministe i no soc femení, mascle i no mascliste. Tot lo femení m'atrau, em causa respecte i finalmente m'embadalix. Hauré descobert la callada serietat femenina, en l'investigació i la medicina, la magistratura o el govern; l'eficàcia professional i el progrés, que en socialisació, docència... les fa imprescindibles, contra reduccionismes de pa i raïm que no tenen futur, mentres no s'igualen sòus i oportunitats. Perque he gojat del tracte i la colaboració, en el quefer del comerç i l'indústria del vestir, en dònes que salvaven les dificultats darrere d'un taulell, mentres excusat del mostrador tenien un nano chupló i el treen avant, donant-li mamella. Dònes valentes que posaven trellat i constància quan les circumstància adverses desesperen als més pintats. Que saben arribar a l'immediatea que als mascles no arriba.

Perque les dònes són quan no deixen de ser, si mantenen l'arraïl vital, òvul i placenta, cordó del melic i llet que primer alimenta, mentres ya han arribat a les estreles i no al sòu. I la culpa no és a soles de la rima fàcil -ous-, és més qüestió de competència del propi sexe i d'incompetència general cara al futur. Si lo que se perseguix són dreceres viciades, imàgens de cartó o plasma, front al món real de nàixer i viure, compartir en les diferents sicologies i sensibilitats.

En el món de la creació lliterària, la balança ya oblidà a Chopín, amagant a la seua amant lliterata. Hui lligen més dònes que hòmens, tenen més èxits i més oportunitats editorials. Posen ganes i fondària a la poesia... Pero, ¡ai, mare!, no parix el pare.