Donald Trump pide un favor

Desde el primer día de su mandato Donald Trump reunía todas las condiciones para ser sometido antes o después al procedimiento de 'impeachment' o juicio político. Su indiferencia hacia las obligaciones morales y jurídicas de quien aspira a liderar el país más poderoso del mundo lo convertían en candidato evidente a la destitución por el poder legislativo. Durante la campaña electoral había tenido una relación peculiar con la ley, animando a la interferencia de Rusia en los comicios y presumiendo de su inteligencia para no pagar impuestos.

Al frente del Ejecutivo, Trump ha actuado de modo imprudente con demasiada frecuencia. Ha desarrollado un modus operandi que proyecta a la política su pasado de negociador sin escrúpulos de operaciones inmobiliarias y presentador transgresor de shows televisivos, sin gran respeto hacia las libertades y los derechos consagrados en la Constitución. La larga investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el intento ruso de manipular las elecciones de 2016 no le ha dejado en muy buen sitio. En varias ocasiones queda demostrado que el presidente pudo ser culpable de obstrucción a la justicia. Por fin, a las puertas de los comicios de 2020, Trump ha actuado de tal forma que a la Cámara de Representantes no le queda más remedio que iniciar su destitución. Todo por una llamada al presidente de Ucrania para pedirle que investigaran las conexiones empresariales en Kiev del hijo de su principal rival político, Joe Biden, el candidato demócrata que encabeza las encuestas, con la amenaza de bloquear si no la ayuda militar norteamericana. A Volodomir Zelensky, un actor cómico elegido hace unos meses jefe de Estado, le pareció normal esta petición de Trump, al fin y al cabo un importante colega del mundo del espectáculo.

En la conversación telefónica filtrada Zelensky accede sin más problemas a realizar este trabajo sucio y le parece razonable que el neoyorquino le pida que releve a su fiscal general. Joe Biden, por cierto, siendo vicepresidente de EE UU, también había presionado al anterior presidente ucraniano, preocupado por la investigación en curso sobre los negocios de su hijo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se había negado hasta el momento a contemplar el inicio de un 'impeachment'. Sin el voto a favor de dos tercios de los senadores no hay destitución posible y la mayoría republicana prefiere cerrar filas con su presidente. Aunque detesten las formas y los arrebatos de Trump, apuestan por facilitar su segundo mandato, a cambio de que lleve adelante una agenda económica que ponga límites a la intervención federal de la economía y baje los impuestos. Pelosi y los demócratas con más horas de vuelo temen que el enfrentamiento proporcione munición populista al presidente. El juicio político que ahora se inicia dejará para la historia la verdadera imagen de Donald Trump, pero es muy posible que también facilite su reelección.