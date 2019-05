LA DÒNA VALENCIANA I LA VERGE

Com diu una jota popular: «En Espanya hi ha dos Vergens / que el poble en fervor venera: / d'Aragó, la Capitana / i de Valéncia, la Reina». Es dir que se referix -com vostés podran endevinar- a la Verge del Pilar, la saragossana i a la dels Desamparats, la valenciana. Per a les dos hi ha ofrenes, hi ha cants i hi ha una gran devoció que si per veïns nos tenen els d'aquelles terres, per la fe nos agermana.

I eixa fe, i eixe mateix amor, a mida que u se va fent major va creixent també en alçària. Com el de la Mare, que si contenta està quan naix un fill o una filla quan se va fent gran -sabent que té que patir, quan els fills estiguen malalts- tampoc açò la espanta. Tot lo contrari: la seua dedicació i preocupació va multiplicant-se dia a dia i açò fa que ella faça que als fills res els falte. Estampa esta de la mare, calc de la Mare de Deu, que si molt feliç se trobava després de nàixer en Belém Jesús, no manco dolorida passat un temps se sentia al tornar del Calvari i quedar-se sense Ell. Pero resignada en el seu dolor acceptava la missió que Ella tenia en la terra. Ser la mare dels redimits, la «plena de gràcia», la que manà -en el primer milacre de Jesucrist: «Feu lo que Ell vos diga» i aixina s'operà el milacre. La multiplicació dels pans i del vi.

Esta Mare nostra, que la tenim sempre al costat és l'image en la que cada mare s'identifica per a velar pels seus fills; per a no tindre rellonge en son treball i sí molta bondat en son cor per a perdonar totes les faltes i respondre sempre al crit de l'ampar quan se li demane. Aixina que és normal que en este dia de festa, en que les flors estan presents en el seu homenage -dia de la gran Ofrena- els valencians -sobre tot les dònes- s'engalanen per a visitar-la en el seu camarí i rendre-li la seua fidel admiració a fi de rebre sa benedicció ya en el transllat o en la processó que és quan multitudinàriament la gent se volca en pirops i versos dedicats a la Mare de Deu. Com aquells versos admiratius de la dòna i mare que va escriure Josep Mª de la Torre en 1834: «Tal com guarda la mar, perla fina; / tal com guarden els horts lo pur gesmil / i l'ample cel la estela matutina / i aures que engisen lo flairós abril, / Valéncia, lo verger dels poetes / d'Espanya orgull i del món tresor; / com estol de porugues colometes / guarda ses filles, que crià l'amor...» I acaba dient: «¡Oh, dòna valenciana!, ¡llum gojosa! / ¡brúixola i guia dels cors nafrats! / Tú que tens com a mare carinyosa / la Verge dels pobrets desamparats, / puix fores en ma vida fe i templansa / puix fores mes amors i mes arrulls / yo pregue a Deu, com única esperança, / que sigues tú la que me tanque els ulls». Aixina que ad eixes dònes -que a la Mareta se miren com a l'espill- a totes elles nostra Mareta- cantà el poeta, sentint per elles semblant amor al que sentim per la Perla del Túria.

I, és que, a pesar de totes les nostres ingratituts quotidianes -tant a la nostra Mare com a la de Jesús- ad Ella li demanem consell i li fem algún encàrrec com aquell prec del dramaturc Faust Hernàndez Casajuana que dia:

«Dolça Mareta, Mareta dolça,

pa mi Tu eres, Verge Maria.

Quan yo te rece, sempre't dema ne

que de ta casa no falte un dia

i quan m'allunte i anar no puga

o quan me trobe ya en l'agonia,

vine tu, entonces, a fer de Mare

que no me falte ta companyia,

que sempre ampares, que sempre'm dones

sana alegria,

dolça Mareta,

Verge Maria,

guiam els passos

de nit i de dia».

¿Quí de nosatros no farà este prec seu -o paregut- en este gran i sant dia?