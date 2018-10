Lo de Dolors Montserrat

No sé cómo estarán las prostitutas, pero yo reconozco que me quedé completamente desconcertado con el discurso que largó ayer en el Congreso de los Diputados la portavoz del PP, Dolors Montserrat. Esa cámara, que debería ser referente en muchos aspectos, despierta la vergüenza ajena en ocasiones por el fondo y la forma en que se espetan algunos discursos. Nuestros diputados, que tendrían que dar lecciones de oratoria, lo que nos sirven son espectáculos impropios de sus cargos y de la institución de la que cobran. A las prostitutas las nombro porque las sacó a colación la diputada, cuando le criticó al Gobierno su falta de criterio con este colectivo. «La señora Valerio dice que son un gol por la escuadra; la señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios, y sus compañeros los socialistas andaluces frecuentan con dinero público la prostitución», espetó la representante política en un alegato que, más que una preocupación real por las mujeres dedicadas al negocio del sexo, era un simplista ataque a sus oponentes políticos. Y para ello mezcló churras con merinas. O con meninas en este caso. Pero aquello solo era el principio. Lo mejor estaba por venir. O lo peor, según se mire.

El ejemplo más patente de criticar por criticar -que es un deporte nacional- lo encontramos en los escaños del Congreso. Lo practican desde una bancada y la otra lanzándose dardos sin ánimo constructivo y sin atisbo de compromiso ciudadano. Hace gracia a veces, da para memes, sirve de comidilla en conversaciones, pero hay que reconocer que deberíamos esperar bastante más de la labor parlamentaria. Mira que el ejecutivo de Pedro Sánchez ofrece razones para que los partidos de la oposición le cuestionen y le pongan en evidencia. Pero habría de hacerse con responsabilidad, para lograr respuestas que despejen dudas o para desenmascarar gestiones desacertadas. Y no con el único propósito de desacreditar y de conseguir un aplauso fácil de los que se sientan a tu lado. Aunque me temo que los que compartían ayer asiento con la exministra aplaudieron con pocas ganas, siendo conscientes de que el discurso había sido un despropósito.

Mentó a Màxim Huerta, al que envió a la luna, y a Pedro Duque, al que trajo a la Tierra; aseguró que Montón no entiende nada, pero no fue capaz de explicar por qué; y aprovechó para colar el plagio de Pedro Sánchez, el error de protocolo en el Día de la Hispanidad (problema de estado, sin duda) y al juez Llarena. Todo junto y revuelto. Y por si fuera poco terminó con una frase apocalíptica: «Señora Calvo, coordínese ya. Coordine Moncloa, Waterloo, la dacha de Galapagar y las Herriko Tabernas». Menudo disparate. El problema es que la actuación bochornosa de Montserrat no fue resultado de un mal día sino la muestra de que los políticos distan mucho de ser un referente ya de la elocuencia y la retórica. Nadie espera demasiado de ellos. Sirven para chiste. El de ayer bastante malo, por cierto.