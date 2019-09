Somos hijos bastardillos de la pantanada que engulló la presa de Tous y nietos de la riada del 57. Cuando el cielo amenaza conocemos anteriores resultados catastróficos y por eso conectábamos un ojo contemplando el cielo y el otro comprobando las previsiones. Durante unos días no existía otro tema de conversación, pero cuando se filtra el agua regresamos al lodo de los días y conviene no olvidar, por ejemplo, el subidón de impuestos propinado por Ribó así un tanto a traición.

Una día de esos de tardoverano compartí una sabrosa lubina con Santiago Posteguillo. Me recordó el último premio Planeta el pronóstico del emperador Trajano: «Subir los impuestos más allá del 10% de lo que se gana supone colapsar la economía». Casi nos atragantamos de la risa. Trajano se mostraba implacable con los corruptos y moderado en propinar dentelladas impositivas. Fue el más grande, sin embargo, hasta que llegó Santiago, se le ninguneaba por hispano pues vivimos tiempos, en cultura y economía, anglos. Si sumamos los impuestos que pululan por ahí, desperdigados pero vampíricos como los irreductibles mosquitos, el trallazo se nos antoja letal, mortal, atómico. El alcalde Ribó no advirtió de esta idea suya cuando la campaña de las últimas municipales. Un despiste. Cuatro meses después nos incrusta el cuerno que nos desflora como un hierro al rojo vivo. Si no me equivoco, los ayuntamientos del cambio del recambio del cambiazo se jactaban de ahorrar como hormigas para no confesar que son incapaces de gastar los presupuestos por desidia. Pero en fin, concedamos el beneficio de la duda y aplaudamos ese ahorro. Entonces, ¿por qué el fustazo actual? Supongo que por mantenernos en la tensión de la dolorosa rutina de nuestros jefes, siempre enganchados a vejar nuestro bolsillo con independencia de sus colores ideológicos.