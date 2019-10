NOU D'OCTUBRE: EN DEFENSA DEL PRESENT I FUTUR DE VALÈNCIA JOAN RIBÓ ALCALDE DE VALÈNCIA Miércoles, 9 octubre 2019, 09:34

Cada Nou d'Octubre, els valencians i valencianes ens retrobem en la celebració d'una data històrica que ens permet reconéixer-nos com a Poble. És, per tant, una jornada eminentment emotiva, a la qual incorporem una càrrega reivindicativa des que recuperàrem el nostre autogovern, amb l'arribada de la democràcia. Una jornada en la qual, des de la pluralitat que caracteritza a qualsevol societat, hem d'unir esforços per a traçar un full de ruta comú en la defensa dels interessos de València i dels nostres veïns i veïnes. Unes reivindicacions que tenen a vore amb el respecte a la nostra cultura i a la nostra història, però també amb el potencial que té la nostra societat i que s'ha de traduir en un finançament adequat i en unes infraestructures que dinamitzen la nostra economia, la potencien i ens vertebren. Perquè el benestar dels nostres veïns i veïnes només és possible si posem en primer pla, a una veu, la dinamització de la nostra economia i els valors d'equitat que promovem des de l'Ajuntament de València.

Vivim un Nou d'Octubre amb la mirada posada en el present i futur del nostre territori, en un sentit local i al mateix temps global. Perquè l'estima per la nostra terra s'ha de demostrar defenent el nostre entorn i la nostra singularitat paisatgística: la nostra horta, les nostres platges, l'Albufera, l'aire que respirem. En definitiva: el nostre medi ambient. L'emergència climàtica és una realitat no només de futur, sinó també de present. No podem, com a poble, arribar tard als reptes per a conservar i millorar l'habitabilitat en el nostre planeta, amb accions globals i amb estratègies d'àmbit local. Per això este Nou d'Octubre també ha de ser una jornada per a reivindicar la sostenibilitat, la nostra manera tradicional de viure, la mediterraneïtat. Optar a les millors infraestructures i comunicacions per a la nostra ciutat en equilibri amb el nostre patrimoni històric i natural.

I de nou, haurem de parlar d'equitat entre els territoris de l'Estat. No podem passar-nos altres quatre anys més perseguint el somni d'un finançament adequat. És de justícia articular les eines pertinents de la Hisenda espanyola per a poder aportar uns servicis públics dignes a la ciutadania. La protecció social, l'educació, la sanitat o la garantia de la vivenda només són possibles si hi ha una aportació econòmica que els faça viables. Perquè l'autogovern és una quimera si no disposem d'un finançament just que ens permeta aplicar unes polítiques públiques de qualitat. Això és l'autogovern real.

No obstant, res d'això tindrà sentit si la voluntat d'avanç no es traduïx en millores en l'àmbit de la justícia social, tenint per fita l'assoliment d'una ciutat i un país que alhora avancen perquè totes les persones tinguen les mateixes oportunitats, on la diversitat siga una riquesa no només a valorar, sinó també a promoure, i en què el treball per la igualtat entre els hòmens i les dones que l'habiten siga una constant.

Este Nou d'Octubre, i emblemàticament la Processó Cívica que recorrerà els carrers del centre de la ciutat, abracem-nos com a Poble. Celebrem-nos. Reivindiquem-nos. Som una societat democràtica, madura, diversa, i el mateix respecte que oferim és el que reivindiquem. Ho expressarem fent gala de les nostres senyes d'identitat més preuades: la constància, l'esforç, l'estima per esta terra i la seua cultura i la defensa de la democràcia com a espai de cohesió, germanor i futur d'un Poble que cada dia s'esforça per tirar avant amb dignitat, a pesar de les dificultats. I ho aconseguirem.

Este Nou d'Octubre, omplim les places i els carrers amb un missatge rotund: la pluralitat d'opinions ha de contribuir, precisament, a fomentar la unitat en allò que ens unix: la defensa dels interessos de la ciutat de València i de tot el poble valencià, de la nostra cultura i patrimoni, d'un model igualitari i inclusiu de societat, i de la sostenibilitat en el present i per al futur.

Valencians, valencianes,

Visca València i feliç Nou d'Octubre!