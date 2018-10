DOCTRINA HASTA EN LOS PREMIOS

Ni los premios quedan al margen de la política partidista. Ya sabíamos que las calles no, que se lo pregunten a los hijos del exministro Villar Palasí, el padre de la EGB y de una reforma educativa que en su día fue ensalzada hasta por el PSOE. O a los familiares del escritor y periodista Federico García Sanchiz, otro de los represaliados por el tripartito. Y también éramos conscientes de que los nombramientos de hijos adoptivos y predilectos se había convertido en una forma de recompensar a los fieles, a los de la causa, aunque éstos no tuvieran reparo en reconocer que después de toda una vida (una gran parte de la misma transcurrida en la URSS de Stalin) seguían siendo comunistas, como Alejandra Soler, la maestra republicana a la que Ribó se apresuró en homenajear y que inmediatamente fue igualmente agasajada por el Consell de Puig-Oltra. Pero utilizar los premios que cada año concede la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre -recuerdo, el día de la Comunitat Valenciana, de todos los valencianos, sin colores políticos- para deslizar de forma descarada la ideología dominante, es decir, la de los partidos en el Gobierno, no sólo desprestigia unos galardones que acabarán teniendo que entregar en Mestalla de tantos que conceden sino que, por encima de todo, inhabilitan a quienes se valen de los mismos para seguir adoctrinando a una sociedad que consideran débil y necesitada de su permanente guía. La Distinción de la Generalitat a las rectoras de la Universitat de València, Mavi Mestre, y de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, es la nueva demostración del sectarismo político más palmario. Porque por la misma razón que se ha entregado a Mestre y a Alcón por el hecho de ser dos mujeres que han accedido al Rectorado de sus respectivas universidades se podía haber hecho lo propio a las que lo han alcanzado en instituciones privadas, como la Cardenal Herrera CEU (Rosa Visiedo), la Católica (Asun Gandía, ya retirada) o la ViU (Eva Mª Giner). A no ser, claro está, que es que se considere que sólo las universidades públicas son auténticas universidades, que sólo ellas merecen el reconocimiento y el cuidado de la Administración, incluso a la hora de recibir algo tan simbólico como los premios y las distinciones de la Generalitat. No es ya que se haga política (sectaria) excluyendo a los alumnos de las privadas de las prácticas en centros públicos (otra de tantas arbitrariedades anuladas por los tribunales de Justicia). Es que hasta los premios de un día tan simbólico como el 9 d'Octubre les sirven para meter un poco más la cuña ideológica, para que cale el mensaje de que lo único que vale es lo público, para arrinconar y despreciar la iniciativa privada como buenos hijos de un socialismo y un comunismo intervencionista y estatalizante.