Le dije a un amigo que le había votado por correo. Me dijo que no se fiaba de Serrano. De Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez y después presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Fue noticia por el lío que se armó en las oficinas cuando el voto por correo en las Generales y ahora, por cambiar la imagen corporativa. Ayer la enseñaban en los periódicos y antes lo habían anunciado en Twitter. «Si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas...». Empezábamos bien (y Viena). Si observas el nuevo logo parece el juego de las siete diferencias. Es casi igual. No teman, no vamos a confundir Correos con el baño de señoras. Lo mejor, cómo explican el dibujito: «Cruz, doble eme, raya, espiral». Algunos bobos creíamos que esa doble eme era una corona. Y a saber lo que ha costado el diseño gráfico gatopardista del logo que hemos pagado todos y todas. Para fiarse de Serrano.