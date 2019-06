'Le divorce'

Como una ola, su amor llegó a su vida. Y como una ola se fue su amor, como una ola. El tema de Rocío Jurado le viene como un guante a la crónica de una ruptura anunciada desde que se filtró el principio del romance en los papeles. El tonteo empezó por un juego de intereses mutuos y culminó en tormentoso matrimonio de conveniencia que se ha truncado con una trifulca 'pimpinelesca' más propia del cuché. «Hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio». Con el jefe de la formación naranja desaparecido en combate era Inés Arrimadas la emisaria que reprochaba, por si alguien se despistaba, que las gotas que colmaron el vaso fueron «las discrepancias importantes vistas, sobre todo, en la investidura de Ada Colau». El exprimer ministro francés en el gobierno socialista de Hollande nunca ocultó su trayectoria como verso suelto ni dijo que acataría la disciplina de un partido al que no se afilió sino se asoció para catapultarse. Valls ratificó el divorcio advirtiendo de que ya podría estar pensando emprender otra relación: «La estrategia del cuanto peor mejor es equivocada y dejan huérfanas a todas las personas que el 21D confiaron en el mensaje de coraje de Inés Arrimadas». ¿Podría ser él un referente para esos electores a quienes se refiere, desprovistos de un líder a quien votar? Está meditándolo. Se cree con opciones aunque también se veía como futuro alcalde de Barcelona y su marca coaligada con Ciudadanos obtuvo seis concejales -solo uno más de los que ganó Cs en 2015-. Hay un esbozo sobre la mesa que pretende llegar donde otros proyectos como Lliures o Units per Avançar no han triunfado. Una nueva apuesta política del catalanismo de centroderecha en Catalunya para «parar el independentismo» en palabras de su impulsora, Eva Parera, la única edil que se ha quedado junto a Valls, que podría denominarse Lliga Democrática. Falta conocer cómo registran oficialmente las siglas del partido y quién será la cara visible con la que concurrirían a las próximas elecciones catalanas.

Albert Rivera reapareció en Bruselas. En un intento de escapar de su laberinto, acabó con el agua al cuello cuando los periodistas le preguntaban sobre el malestar de París por sus alianzas con Vox: «Hablamos con el Eliseo directamente y han dicho justo lo contrario». La mentira tiene patas cortas. «Es una información errónea. El presidente no ha pronunciado esas palabras ni en privado ni en público». Rápido y rotundo fue el desmentido oficial de Francia. Un zasca que le debe quitar las ganas de seguir reivindicándose el Macron español. Puede que vuelva a sus orígenes autoproclamándose el sucesor de Adolfo Suárez. Pero la raíz de su problema es que su base ideológica y argumental se mueve más que los precios. Nunca podrá aspirar más que a ser una bisagra si, trece años después de saltar al ruedo, sigue buscando su sitio en la plaza.