Disuélvanse

Alguien en el gobierno debe de estar lamentando que en los años 70 no se llevara la cremación. De ser así, todo sería más fácil para resolver el entuerto de la exhumación de Franco. Si no hay forma de encontrar un lugar, se llevan las cenizas a la vitrina del salón, como hacen tantas familias españolas, y asunto resulto. En casa, como en ningún sitio.

Lo malo es que por entonces la gente prefería ser enterrada a ser incinerada. Y, así, nos vemos ahora entre histerias, prisas, improvisaciones descontroladas y falta de cálculo, inteligencia y sentido de la medida, buscando un espacio que mejore el de Cuelgamuros. Ni simbólico ni cercano ni público ni céntrico ni abierto ni sacrílego. Lo dicho: el salón de casa. El problema es que los Franco han decidido que, puestos a escoger un terreno de su propiedad, prefieren el que tienen en la Almudena que para eso es una cripta. Bien visto. Las criptas no son para barbacoas los domingos ni bodas familiares; son para enterramientos en sagrado. En estrategia -manque nos pese- va ganando la familia por mucho. Justo es reconocerlo.

Y ante el riesgo de que algunos conviertan el camino a la Almudena en una ruta jacobea de camisa azul, el gobierno se está planteando impedir la entrada del peregrino camino del sepulcro. A la catedral no pueden, como sabemos. De eso se encargan a veces los precios que imponen algunos para desanimar al visitante. Pero la forma que se le ha ocurrido a algún asesor desocupado es cambiar la ley de memoria histórica para castigar a quienes permitan exaltaciones del franquismo en un lugar determinado. No sé qué harán con algún bar de la 'piel de toro' que aún queda como santuario llenos de exvotos. El objetivo es amedrentar a la Iglesia para que impida el entierro de Franco en la Almudena con sanciones si a un fervoroso seguidor se le ocurre visitarlo y dejarle una corona que diga «tus devotos no te olvidan». La duda que surge entonces es qué consideramos exaltación. Es evidente que una misa puede ser interpretada como tal, no en vano cada vez que se celebra una -como si no se pudiera rezar- hay quien pone el grito en el cielo. Literalmente. No digo que sea oportuno celebrarla a bombo y platillo con concentración masiva de fieles pero ese tipo de misa no es exaltación, muy al contrario, es oración por un alma pecadora. Los santos no necesitan sufragios.

Lo curioso es que, de confirmarse ese cambio legal, tendrían que sancionar al ayuntamiento de Carmena a poco que unos seguidores se reúnan en la Plaza de Oriente con banderas preconstitucionales y gritos de «viva Franco». La sanciones, además, pueden acarrear el cierre de un espacio determinado que, posiblemente sea lo que se persiga: que la cripta quede cerrada al público y que los canónigos de la catedral hagan turnos en el templo para susurrar a los grupos que se formen pertrechados con paloselfies rojigualdos «¡disuélvanse, disuélvanse!».