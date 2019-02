¿CÓMO DISTINGUE UN PADRE UN CUATRO DE UN CINCO?

Quiso la casualidad que en la semana en la que la Conselleria atiende la demanda del Síndic de Greuges para que las familias puedan pedir copia de los exámenes de sus hijos, en la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo, madre e hija la emprendieran con un paraguas con el profesor tras discutir por la nota de un examen. Así que cabe la profilaxis argumental de la mesura y el sentido común, no vaya a ser que el equilibrio se pretenda saltando de un plato a otro de la balanza.

Lo atendido ahora por la Conselleria no forma parte de los trámites de revisión de una nota, con sus plazos y procedimientos. Es decir, no es una petición que parta del conflicto, de un disenso en la evaluación. Aspira a gestionar lo ordinario: que los padres conozcan dónde falla su hijo en los exámenes para que los números que aparecen en los boletines y agendas cobren algún sentido. Si no, ¿qué me dice a mí, padre, un tres sobre operaciones de números decimales? ¿Cuánto Inglés le falta para que el insufiente cambie a suficiente? ¿Son los sujetos o los predicados los culpables de que lo que se considera bien no se valore como notable? Porque esta información, para el común de las familias, en la mayoría de las etapas y fuera de los suspensos, no se convertirá en prueba de ninguna reclamación sino será procesada por los progenitores a beneficio del alumno.

Los padres quieren saber más allá de la nota. Y quieren porque hacen, es decir, porque ayudan a sus hijos con los deberes y es desconcertante hacerlo desde la mera voluntad y a ciegas. Porque a los padres solo les llegan números, aunque a principio de curso les cuentan -o escuchan a políticos y expertos- que la evaluación es continua y que no se pretende estudiar para aprobar sino se busca el aprendizaje. Por eso, la petición es muy sencilla: ¿Alguien me puede explicar que significa un seis y en qué me puede ayudar con mi hijo?

Sin embargo, el cambio es tan nimio que quedará en anécdota, como cuando la Administración permitió a las familias preguntar al centro por sus resultados en las evaluaciones y nadie se pasaba. De nuevo, la escuela avanza con freno de mano puesto, y tendrá que ser la familia la que expresamente se empeñe en solicitar la copia del examen. Y pasará, como siempre, que los que menos lo necesitan -padres atentos a la evolución académica de sus hijos- lo solicitarán, y aquellos que desconocen el discurrir escolar de su vástago, nunca verán su caligrafía.

Este freno de mano se revela en la reacción de algún sindicato docente que ha criticado la medida por entender que mina la autoridad del docente y crece la desconfianza sobre él. Al contrario, tal opinión solo denota que es desde la docencia que se desconfía de las familias, un por si acaso preventivo para mantener en el desconocimiento a los padres. La copia debería ir a casa de oficio. Incluso el mismo original y si se pierde es problema del chico y no de la escuela, como he leído que sucede en algún otro país. Como la libreta va y vuelve en los cursos más tempranos.

A la escuela le cuesta rendir cuentas de sus actos y frente a cada propuesta de transparencia, contrapone argumentos de conveniencia. Lo mismo sucede en la política educativa, reacia a dar siquiera mera información estadística. Desde la presentación del PISA 2015 valenciano, y por ser la primera vez que participábamos, la opacidad de la Conselleria ha sido continua. Ejemplos clásicos: en el informe de los expertos que avalaron el nuevo modelo plurilingüe, el trabajo de campo más actualizado era de 2006; la jornada continua se inició en 2013, y la orden de junio de 2016 que ahora la regula prometía una evaluación externa que todavía se desconoce. Y así todo.

La diferencia es que la cómoda aversión a rendir cuentas por parte del sistema educativo, en su nivel macro, admite la justificación ideológica de que la transparencia en los resultados crearía segregación escolar y centros-gueto y reduciría la escuela a una nota sin tener en cuenta el contexto. A nivel micro, esta justificación no funciona, porque justo un número es lo que reciben los padres con el comodín de solicitar tutoría. Contexto, eso es lo que piden las familias al pedir una copia del examen. Porque la reacción natural de un padre al recibir una calificación no es pensar en el docente, sino girarse hacia su hijo y pedirle explicaciones. Educamos palpando paredes en una habitación a oscuras.