Dispuestos a todo menos a ahorrar

Ximo Puig está afrontando la negociación del Botánico II como Zaplana aborda el Pacto del Pollo en 'Valenciana (La realitat no és suficient)', la polémica obra teatral coproducida por el IVC, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Barcelona. Un propio, que muy bien podría ser Jesús S. Carrascosa, interrumpe al exalcalde de Benidorm en el docudrama de Jordi Casanovas para comunicarle que Unión Valenciana exige dos consejerías a cambio de los votos que precisa para convertirse en presidente de la Generalidad. A lo que éste le contesta: «Eso se arregla enseguida. Le habíamos ofrecido una, la de Agricultura y Medio Ambiente. La partimos y ya tienen las dos que piden». Algo así como lo que está haciendo Puig con vistas a la formación de gobierno. ¿Cuántas consejerías necesitaremos para que Podemos, que no quiso pertenecer al Consell en tiempos de Antonio Montiel para no mancharse las manos de grasa gubernamental, entre en la rueda ahora que su sucesor y la coordinadora de EU sí que quieren pillar cacho? ¿Doce? ¿Trece? ¿Catorce, tal vez? Las que hagan falta.

Si a quienes le garanticen «gobiernos estables» en la diputación y el ayuntamiento alicantinos Puig les prometió «máxima generosidad», qué no les dará a los que se comprometan a llevarlo en la silla de la reina durante su segundo mandato. El único límite que les ha puesto para que no lo tachen de manirroto es no rebasar el récord autonómico, en manos de Francisco Camps desde 2007, año en que no formó un equipo, fundó una banda: 15 consejerías, tres vicepresidencias... La leche. Pero, a partir de ahí, Puig está dispuesto a negociar lo que sea. Incluidos la pervivencia del mestizaje que inevitablemente enmarañará aún más, si cabe, lo que los politólogos cursis llaman la «arquitectura» del ejecutivo al ser tres a repartir. Y, ni que decir tiene, el fraccionamiento de consejerías. Partir en cuatro, por ejemplo, la vacua Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació suena a chiste, y lo es. Pero no descarten ver componendas parecidas. Lo que no ha visto nadie hasta la fecha es a ninguno de los negociadores de este apaño expresar la menor preocupación por el sobrecoste que supondrá cualquier incremento departamental. Ni los que creen que con doce consejerías, dos más de las existentes en la actualidad, se pueden arreglar la mar de bien (seis para el PSPV y las otras seis a repartir entre Compromís y Podemos); ni los que aspiran a que sean 13 o más se están parando en barras económicas. Y deberían. La deuda de la Generalidad aumentó en 7.000 millones durante el primer cuatrienio botánico. Y no todos ellos, ni mucho menos, son endosables a la deficiente financiación autonómica, en contra de lo que repite la salmodia ximista. Baste apuntar que sólo el presupuesto de altos cargos del Consell aumentó un 15% en el periodo 2015-2019.