El disfraz y la fusta

Casi nunca me hago preguntas trascendentales. Bastante tengo con escribir tonterías todo el rato. El sentido de la vida, la existencia de Dios, el sentido de la existencia de Greta Thunberg... Sí me he preguntado si seré facha. Facha soft. Eso que te llaman los que creen que han traído las libertades a España, cuando lo único que han traído son moscas. Los que dicen que qué escándalo que haya un partido de extrema derecha en España cuando no hay ninguno de extrema izquierda. Lo que hay que oír. Se ha cumplido un año de la moción de censura que echó a Rajoy. También de la sentencia de la Gürtel que la favoreció. En la misma, el PP fue declarado partícipe a título lucrativo y tuvo que pagar una multa de 245.492 euros. Ahora nos hemos enterado de lo que hacía Zapatero con los terroristas, de lo que ofrecía según las actas de ETA. Y no pasa nada. ¿Seré facha? Estoy ya por ponerme el disfraz de falangista de Eugenio D'Ors. Con fusta.