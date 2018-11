Supongo que forma parte de nuestro carácter meridional. Sospecho que es el combustible que alimenta nuestra personalidad. Discutir. Nos encanta discutir. Nos chifla la polémica. Creo que fue Umbral el que dijo eso de «a mí no me gustan las polémicas, lo que me gusta es que me den la razón». Al resto también, sólo que rara vez en esta tierra reconocemos nuestros errores y cedemos ante el otro. Nos puede el orgullo, nos ahoga la soberbia, nos nubla la sensatez el exceso de arrogancia.

Discutimos cuando la penosa reunión de vecinos ahí enmarcados como zombis en el patio mientras el administrador desgrana sus historias de goteras, derramas y puertas díscolas que escamotean sus responsabilidades. Discutimos acerca de toros sí o toros no. Discutimos del fútbol como si nosotros remojásemos de los sueldazos de las estrellas del puntapie. Discutimos y nos quejamos. Nos quejamos y discutimos. Forjamos un carrusel de mala sangre y una noria de afrentas, falsas o reales. Por no remontarnos al Siglo de Oro (siempre se queda bien apelando al Siglo de Oro, pero vamos a renunciar que suena facilón), quizá la pasión discutidora brotó ya harto fecunda en la época de nuestros abuelos cuando estos acudían al casino del pueblo y se dividían en germanófilos y aliadófilos. Jugaban a generales de coñac y tabaco liado y se mosqueaban muy tremendos. Influidos acaso por las tertulias vocingleras que arrasan con los paladares más débiles, el frenesí discutidor continúa robusto en nuestra rutina. Pero sobre algunos asuntos no cabe la discusión. Alsasua, por ejemplo. ¿Los que marcharon allí para homenajear a los guardias civiles vapuleados son feroces alimañas que se dedican a provocar a los pobrecitos filoetarras? Semejante majadería no admite discusión. Prefiero cuatro maratonianas reuniones de vecinos seguidas.