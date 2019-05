Discutim la ciutat

Per fi. Ya havem eixit de dubtes. Ara lo que toca és treballar. Els confesse que se m'ha fet llarc. I això que deuríem estar molt contents de viure en una democràcia raonablement representativa; sobretot, si la comparem en els règims que, no tan llunt de nosatros, han de patir els nostres congèneres d'espècie (o els que, més prop encara, hagueren de patir els nostres antepassats més immediats).

Deuríem estar contents de viure en democràcia, i ho estem. Pero ausades que esta política cada volta manco vocacional, menys de servici al ciutadà i més de 'hooligans', de blocs irreconciliables, de polítics professionals sense ofici ni benefici conegut, de punyalades traperes, de lemes cridaners, de tuits i posturejos en Instagram, de discursos efectistes i de canvis d'estratègia al sò que toquen les enquestes sociològiques, no és la política en mayúscules que, a uns idealistes com vosté i com yo, nos agradaria que fora la norma general de conducta, en lloc de l'excepció.

Pero és lo que n'hi ha. Baixant al terreny del meu poble (un poquet gran, pero poble al cap i a la fi: la ciutat de Valéncia), la gent ha votat majorment continuïtat; en un resultat ajustat, com s'esperava, pero en dos factors que no s'esperaven tant: el llauger creiximent de Compromís (a costa, fonamentalment, de Podemos) i un PP que ha mantengut el tipo més de lo previsible i serà la segona força política del consistori.

Ribó governarà, sí, esta volta en un bipartit. Li haurem de prendre la paraula i recordar-li durant la llegislatura el seu discurs victoriós en la nit electoral. Digué que vol discutir la ciutat en tots, que la vol oberta i plural: una ciutat a on totes les persones tinguen els mateixos drets. Un treball des del diàlec i la participació. Això digué l'alcalde 'in pectore', mentres per darrere els seus companyons onejaven ostentosament una Senyera i els assistents corejaven crits de '¡che que bo!', al més pur estil de les celebracions en Mestalla... o dels mítins electorals d'aquella exitosa Unió Valenciana dels noranta. Si Joan Fuster alçara el cap...

Sàbies paraules, senyor Ribó, si les posa en pràctica. El problema és que, més allà de la llegítima ideologia en que cada partit polític se presenta a unes eleccions, si alguna cosa els ha sobrat ad alguns dels ilustres edils de la llegislatura passada, ha segut precisament el 'sobradisme', la prepotència, el favoritisme descarat en els amics, i l'indiferència o la més crua beligerància en els que no han combregat en els seus posicionaments ideològics o identitaris. El cinisme, en fi, dels que proclamen el diàlec i la participació, pero sols en els que saben que els van a donar la raó. I ahí és a on la nova corporació deurà demostrar que ha deprés la lliçó. Sòrt a tots, govern i oposició, i especialment ad aquells que -nos consta- estan en l'arena política per pur idealisme i per a servir al ciutadà.