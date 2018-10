Hace unos días se celebró con gran boato la entrega de los premios Princesa de Asturias. Con atención escuché el discurso del Rey, alabando la labor de los diferentes premiados y sobre todo destacando uno a uno la gran tarea que se hace no sólo para la sociedad, sino hacia el resto del mundo. Estos premios son de un prestigio igual o mayor que los Nobel. Lo que me maravilló de su discurso no fue la superficialidad que sacó a cada uno de los premiados, sino la huella que dejó en todos ellos. Nuestro Rey sabe lo que dice y destacaría cómo lo dice y el énfasis que pone en lo que realmente quiere. No habla por él, habla por todos nosotros, y no está al margen de las derivas políticas que tanto nos atormentan a algunos, no a todos. Terminar un discurso proclamando lo que nos une, lo conseguido, la integración de pueblos en un mismo marco para preservar nuestros valores, que tanto esfuerzo nos han llevado, recordando los cuarenta años de nuestra Constitución, le da un plus al ser el primero en remangarse el cetro real y poner con su verbo los puntos sobre las íes. Tenemos un gran Rey. Tengamos políticos a su altura.