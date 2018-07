Con D de Diputación

Con una rapidez sorprendente, la Diputación Provincial, una institución lenta como pocas, procede hoy a nombrar nuevo presidente, después de la crisis de Divalterra. Todo indica que el alcalde de Faura, Antonio Gaspar, será el elegido. Como indica también que, con un poco de suerte, la institución podría encontrar con él un camino de serenidad y sensatez, una vía de equilibrio y recuperación del prestigio perdido.

Para hacer estos augurios optimistas me baso en la escuela territorial de la que el señor Gaspar procede, el Camp de Morvedre, que ha sido siempre notable en el PSOE valenciano, escrito así, con poquito PSPV o si hace falta sin él. La serenidad, la tolerancia, el obrerismo y el valencianismo sensato han sido marcas de fábrica de una comarca donde el referente mayor hay que buscarlo en las raíces industriales de Altos Hornos más que en las aulas de la Facultad de Económicas.

El señor Gaspar, antes de empezar, ha dado una primera señal de lucidez: ha renunciado al ágape que podría acompañar su elección. Ese signo externo -el mensaje de que no estamos para fiestas- me da en la nariz que podría acompañarle en los próximos meses, quién sabe si años; y podría ser una de las mejores medicinas, una sagaz estrategia, para ir situando las cosas en modo recuperación: «menos samba e mais trabalhar».

No es el ahorro de dinero, que también, sino la adopción de un estilo adecuado al momento lo que me lleva a pensar que este primer gesto de austeridad moral va a ir seguido de otros, propios de un hombre que no parece tener prisa personal, pero que va a hablar de la necesidad de consolidar los cimientos de una institución provincial de extraordinaria importancia para unos ayuntamientos, cuanto más pequeños más huérfanos, que la necesitan.

De ahí que incluso me esté forjando la idea -no sé si ilusión- de que el presidente Gaspar no va a tener prisa en desmontar Divalterra. Si la letra D de Disolución empezó a campear la semana pasada a través de la improcedente decisión de una Comisión de Gobierno sin presidente, si la D de Desmantelamiento y Deconstrucción se adueñó del Palau dels Scala en días inciertos, bien podría pasar que la línea de trabajo, ahora, fuera la sencilla, humilde, servicial, tranquila D de... Diputación. La institución de toda la vida, pero con potentes ordenadores. La Diputación, sí, de las brigadas que se encargan de limpiar los cortafuegos y las cunetas, de mantener pavimentadas las carreteras rurales y despejados los barrancos. La modesta institución que da servicio a los ayuntamientos más humildes.

Porque no se trata de perder competencias en favor de la Generalitat ni mucho menos de fundar un servicio de bomberos regional a imagen y semejanza del de Catalunya. Entre otras cosas porque aquel, en la práctica unos Mossos Bis, alentó, organizó y controló todas las protestas independentistas... y no vamos por ahí.