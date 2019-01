Si no hay una solución, a Fitur no entra ni Dios...». Me volví hacia la televisión alarmada, mientras pelaba una patata, con la sensación de que me habían transportado al reino de los hunos. La cara del 'capo' desencajada y hostil, megafonía en mano, vociferaba encima de un 'capó'. Volví a mis quehaceres mientras en mi interior se levantaba la prevención que me dan esas huestes de profesionales que inciden directamente en la vida ciudadana porque pueden y reivindican sus derechos pisando los de los demás. El periodismo escrito se ha tenido que adaptar al digital, y muchas de las profesiones que ayer eran imprescindibles han pasado a ser anécdotas de ese anteayer presuroso que imprime la vida. A los artistas se les roban sus derechos de creación con la impunidad de un territorio sin ley, son autónomos y pagan impuestos, pero dudo que, aunque pudiéramos cortar las autopistas, o agredir a los que se han colado sin saber quién fue Platón, lo hiciéramos.

Que no es justo..., no, no lo es. Que parte del desaguisado está en el tejado de los políticos. Pues sí. Que no son todos los taxistas los que agreden, pero que todos consienten. También. La normativa de esa patata caliente cuajó mediante decreto en septiembre pasado, tras las revueltas que provocó el gremio en verano. Por arte de birlibirloque el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la competencia para regular la actividad de las empresas VTC. Es decir, pasó la cada vez más caliente a las grandes ciudades de las autonomías donde operaban. Y antes de eso, hubo varias leyes desde 2009 a 2013 que regularon la imparable liberalización del sector del transporte. Desde el Gobierno Zapatero al de Sánchez, han dejado en el aire la aplicación y claridad de las normas ignorando las reventas y especulaciones de licencias, o dejaciones de la administración.

Yo creía que los tiempos en que la coerción y la violencia eran un arma arrojadiza se había terminado. Pero no. Las leyes, tan denostadas y ajustadas a la casuística, nos sirven para igualarnos, para dejar bien marcados los cambios del progreso, para que sepamos que a veces hay que tragar sapos cuando nuestras reivindicaciones invaden la salita de estar de nuestro vecino. Y una vez aceptada esta fundamental premisa, insisto en que la violencia resta valor a los argumentos, por muy válidos que sean. Los taxistas de Barcelona han ganado esta batalla aprovechándose de la tibieza de los gestores políticos, pero la guerra prosigue. Los mismos que reivindican hoy su derecho a cargarse el capitalismo liberal, que yo sepa, no tienen una cuota social en sus idas y venidas al aeropuerto. No siempre la razón está en el tejado del que parece más débil y el usuario empieza a tenerlo cada vez más claro. Una fea costumbre estar a setas y Rolex.