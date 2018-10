El Diluvio No entiendo nada de meteorología y me pasma cuando el listo de turno intenta explicarme que gota fría no es solo que llueva mucho MARÍA JOSÉ POU Sábado, 20 octubre 2018, 09:45

El último discurso de Rajoy en el Debate del Estado de la Nación fue muy comentado por su contenido, como es habitual, pero también por sus formas. Para los milenials, el modo de hablar del expresidente sonaba antiguo. Sus expresiones eran de otro tiempo, de otro parlamentarismo e incluso de otro diccionario. El de los más jóvenes ni siquiera reconocía alguna de esas frases ni era capaz de darle significado. Vamos, que no lo entendían. A mí, sin embargo, siempre me ha gustado como parlamentario aunque no estuviera de acuerdo con lo que decía. Utiliza un español cuidado, rico, en algún punto arcaico pero ajustado y expresivo. Y, además, incluye con frecuencia una ironía gallega muy del gusto de una valenciana socarrona. En una palabra, a años luz de Rufián. Qué digo años luz. A millones de galaxias de él.

Lo que más me llamó la atención entonces fue constatar que los chavales no lo entendían aunque hablara en castellano. Era como si estuviera utilizando una lengua distinta. Esa es la sensación que tuve estos días de lluvia con mis viejos clichés. Clichés, como el de llamar «lluvia torrencial» a que caiga mucha agua del cielo o «gota fría», que lo aprendí hace veinte años y hasta ahora funcionaba. Aquel «gota fría» de los noventa ya parece obsoleto para algunos frente al actual «tren convectivo» que no dejo de escuchar desde que anunciaran un episodio meteorológico complicado para esta semana. Seguramente la diferencia está en que no es lo mismo y cada cosa tiene su sentido en el contexto pero para algunos papanatas el uso del término técnico es imprescindible para 'hacerse entender'. Entender por quien no sabe nada. Todo muy lógico.

Cuando me di cuenta de que ahora la realidad pasaba por un «tren convectivo» sentí que, como Rajoy, pertenecía a otra época. De pronto absorbemos términos nuevos, los introducimos en la conversación y hablamos de ellos con toda naturalidad, como si fuera la jugada de nuestro equipo favorito. Nos vemos manejando masas de aire frío y de aire caliente en superficie como si estuviéramos haciendo masa para croquetas caseras o una paellita de domingo. Confieso que no entiendo nada de meteorología y me pasma cuando el listo de turno intenta explicarme que gota fría no es solo que llueva mucho. Suelo ignorarlo por no decirle que sabiduría tampoco es haber leído solo un par de tuits. Creo que me asombrarán siempre quienes tienen esa capacidad innata de pillar al vuelo lo que pasa por delante y hacerlo suyo como si hubieran terminado un máster. De los de ir a clase.

Hoy todos somos meteorólogos. Como el otro día todos éramos expertos en protocolo o hace semanas, analistas de planes de estudio universitarios. De momento, yo ya me he quedado con ese «tren convectivo» que se va a venir conmigo como «el hyperloop de las nubes». Hasta que me harte y use el vocablo más arcaico y más ajustado a lo sucedido en Valencia estos días: El Diluvio.